Девушка из Тернополя выиграла "Мисс Япония": Каролина рассказала о дискриминации

В Японии 26-летняя Каролина Шиино, которая родилась в Тернополе, приняла участие в конкурсе красоты и получила звание "Мисс Япония". Девушка обогнала всех конкуренток с азиатской внешностью. Видео с радостной Каролиной уже разлетелось в Сети.
Девушка переехала в Японию после того, как ее родители развелись, а мама вышла замуж за японца. Каролина прожила там более 20-ти лет и жила, как коренное население. У нее даже есть японское гражданство.
Однако девушку часто не воспринимали как японку из-за ее внешности, она часто сталкивалась с дискриминацией. Девушка была так рада победе на конкурсе, что она не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась.
"Я живу как японка, но должна сказать, что были расовые барьеры. Было много случаев, когда меня не принимали. Я полна такой благодарности, что сегодня меня действительно приняли как японку", - сказала Каролина на сцене.
Сообщается, что после этого начались дискуссии о том, что значит быть японкой и что можно определить как японскую красоту.
Смотрите видео о победе девушки из Украины в конкурсе "Мисс Япония":
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