Дэвида Бэкхема срочно госпитализировали: что с ним случилоcь

Виктория Бэкхем трогательно обратилась к своему мужу в непростой период.

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Бэкхемы - прекрасная парочка, вместе много лет / Коллаж Главред, фото Instagram/ victoriabeckham

Кратко:

Что случилось в Дэвидом Бэкхемом

Как на его состояние отреагировала супруга

Легендарного футболиста Дэвида Бэкхема госпитализировали.

Виктория Бекхэм сообщила, что ее муж был госпитализирован с помощью фотографии, опубликованной в ее Instagram Story.

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Бывшая звезда футбола была замечена полулежащим на больничной койке с большой синей повязкой на правой руке. Он был одет в больничный халат с проводами, прикрепленными к его груди.

"Выздоравливай скорее, папочка", — подписала фотографию 51-летняя Виктория.

Дэвид и Виктория - много лет вместе / Фото Instagram/victoriabeckham

Спустя несколько мгновений модельер поделилась еще одним изображением Дэвида после того, как его выписали из медицинского учреждения.

50-летний спортсмен был замечен лежащим в плюшевой белой кровати с браслетом дружбы в стиле Тейлор Свифт, на котором было написано: "Выздоравливай скорее".

Отметим, что Виктория не уточнила, почему Дэвиду потребовалась медицинская помощь.

Однако по данным Irish Star, бывший спортсмен перенес операцию по восстановлению перелома запястья, полученного им много лет назад во время футбольного матча в 2003 году.

Дэвид и Виктория Бэкхем / Instagram

Издание сообщает, что новый рентген обнаружил застрявший в предплечье Дэвида винт от первоначальной операции. По данным издания, он так и не рассосался должным образом.

Виктория и Дэвид женаты с 1999 года и воспитывают четверых детей: сыновей Бруклина, 26 лет, Ромео, 22 года, и Круза, 20 лет, и 13-летнюю дочь Харпер.

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Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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Кто такой Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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