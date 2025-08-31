Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

Вкратце:
- Элина Свитолина отдыхает в США
- Она показала прогулку с мамой и дочерью по Нью-Йорку
Украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила свое участие в турнире US Open, и теперь отдыхает в одном из крупнейших городов США - Нью-Йорке. По туристическим местам она прогулялась в чисто женской компании - мамы Елены и дочери Скай.
Небольшой фотоотчет появился в блоге спортсменки в Instagram. "Любовь в Нью-Йорке", - подписала снимки Свитолина.
В кадре Элина держит дочь, которой в октябре исполнится три года. До сих пор чемпионка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, скрывают личико дочери от публики.
Чего Свитолина решила не скрывать, так это сияющую красоту ее матери. На фотографии женщины лучезарно улыбаются, позируя на фоне небоскребов.
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
