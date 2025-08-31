Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

Элина Свитолина с родными отправилась покорять своей красотой мегаполис.

Элина Свитолина личная жизнь - Свитолина показала дочь и маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Вкратце:

Элина Свитолина отдыхает в США

Она показала прогулку с мамой и дочерью по Нью-Йорку

Украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила свое участие в турнире US Open, и теперь отдыхает в одном из крупнейших городов США - Нью-Йорке. По туристическим местам она прогулялась в чисто женской компании - мамы Елены и дочери Скай.

Небольшой фотоотчет появился в блоге спортсменки в Instagram. "Любовь в Нью-Йорке", - подписала снимки Свитолина.

В кадре Элина держит дочь, которой в октябре исполнится три года. До сих пор чемпионка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, скрывают личико дочери от публики.

Чего Свитолина решила не скрывать, так это сияющую красоту ее матери. На фотографии женщины лучезарно улыбаются, позируя на фоне небоскребов.

Элина Свитолина личная жизнь - Свитолина показала дочь и маму / instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина личная жизнь - Свитолина показала дочь и маму / instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина личная жизнь - Свитолина показала дочь и маму / instagram.com/elisvitolina

Читайте также:

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

