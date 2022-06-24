Денис Повалий пошутил по поводу возможного распада России

Денис Повалий намекает на раскол россии/ Facebook

Сын певицы-предательницы Таисии Повалий, которая живет и работает в россии и молчит о том, что в Украину началось вторжение и ведется полномасштабная война Денис Повалий, пошутил по поводу россии.

Проживая в Испании, Повалий показал игрушечную карту-паззл, на которой изображены разные страны. Однако паззлов нет на месте россии. "На Рассеюшку картона не хватило. Мало ли как оно повернется", - шутит Повалий, намекая на возможный раскол государства-агрессора.

Надеемся, что россии скоро не будет не только на детской карте

Напомним, Денис Повалий раньше считал себя человеком искусства, а не гражданином какой-то страны.

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Сейчас, когда его Родина охвачена войной, артист понял истинную ценность родных уголков и улочек. Ранее он опубликовал трогательные сторис о том, почему любит Украину и Киев.