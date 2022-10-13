Деми Роуз в прозрачном платье изобразила развратную русалку на носу лодки

Своим роскошным телом она способна заманивать моряков в свои объятия без особых усилий.
26-летняя модель Деми Роуз за свою женственную фигуру с пышной грудью и бедрами, и тонкой талией, заслужила прозвище "британская Ким Кардашьян".
Правда, натуральность тела светской львицы становится причиной множества споров. А Роуз - продукт удачной генетики и кропотливой работы над собой, которая, впрочем, дает очень заметные, внушительные и сочные плоды.
Модель много времени проводит на Ибице, где может позволить себе самые откровенные наряды. Недавно Деми опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует, сидя на носу лодочки посреди восхитительного озера.
Роуз облачилось в красное полупрозрачное платье, мягко обволакивающее малейшие изгибы ее тела. В таком образе она напоминает галеонную фигуру на носу старинного корабля.
В подписи к снимку модель оставила небольшой совет для своих поклонников: "Дружеское напоминание: ты не обязан делать то, что делают другие".
Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.
Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.
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