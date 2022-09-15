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Мастерица экзотических наслаждений: Деми Роуз в тесных кружевах едва прикрыла грудь сердечками

15 сентября 2022, 01:34

"Британская Ким Кардашьян" превзошла себя в создании нового соблазнительного образа.

Деми Роуз
Деми Роуз на фестивале Burning Man примерила образ вампирши из известного фильма Тарантино / instagram.com/demirose

26-летняя британская модель Деми Роуз посетила ежегодный фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок. Более 30 лет он привлекает людей со всего мира - целая неделя музыки и полной свободы сознания от условностей "нормального мира".

Традиционно участники "Горящего человека" придумывают для себя вычурные, футуристические костюмы, в которых ходят целую неделю под палящим солнцем Невады.

Роуз называет фестиваль и пустыню Блэк-Рок своим самым любимым местом на земле, поэтому не удивительно, что костюмы модель готовила с особенной тщательностью. Главное оружие британской красавицы - ее невероятная фигура, которую она умело подчеркивает.

Видео дня

Один из ее нарядов Деми на своей странице в Instagram назвала "От заката до рассвета" (вероятно, отсылка к одноименному фильму Квентина Тарантино с крайне привлекательной танцовщицей-вампиршей).

Из себя образ модели представлял прозрачную длинную юбку, чулки в сетку с поясом, плащ, перчатки выше локтя и лиф, состоящий из тонких полосок ткани и сердечек из пайеток на сосках. Костюм выдержан в темных тонах. Цвет волос Роуз сменила с привычного каштанового на песочный блонд.

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

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