Последние несколько месяцев Филипп Киркоров только тем и занимается, что хвастается своим обновленным телом - певец-путинист лег под нож хирурга потому что не может отказать себе в чрезмерном потреблении пищи, которое стало выходить из-под контроля.
По очевидным причинам фигура Примадона стала расплываться, и он сделал одним махом множество пластических операций, чтобы выглядеть подтянутым и побаловать свое новое любовное увлечение. Увы, даже в таких вопросах Киркоров не смог отказаться от эпатажа, в результате чего он получил пресс, который выглядит, как ветчина в сетке, и комично большие ягодицы. Но новым видом певец очень доволен.
Меж тем множественные хирургические вмешательства не прошли для него бесследно, все-таки Киркоров в свои 56 лет уже далеко не зеленый юноша.
Так в Сети стало стремительно распространяться видео, на котором Филипп Киркоров еле переставляет ноги, и держится за помощника, чтобы не упасть. По ролику видно, что каждый шаг путинисту дается с огромным трудом, его тело подрагивает от любого движения.
Смотрите видео про Филиппа Киркорова, который еле ходит:
Ранее российский актер Алексей Панин опубликовал личную переписку с Филиппом Киркоровым, в котором обличил специфические предпочтения певца в ночных развлечениях.
Позже Киркоров сбежал из РФ вместе с детьми за границу, и сделал громкое заявление, в котором пропагандисты тут же разглядели политический контекст и осудили Филиппа.
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