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Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старца

Анна Подгорная
11 сентября 2023, 12:10 обновлено 11 сентября, 12:10
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Организм Филиппа Киркорова стал сдавать после многочисленных операций и нездорового образа жизни.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров еле ходит после пластических операций / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Последние несколько месяцев Филипп Киркоров только тем и занимается, что хвастается своим обновленным телом - певец-путинист лег под нож хирурга потому что не может отказать себе в чрезмерном потреблении пищи, которое стало выходить из-под контроля.

По очевидным причинам фигура Примадона стала расплываться, и он сделал одним махом множество пластических операций, чтобы выглядеть подтянутым и побаловать свое новое любовное увлечение. Увы, даже в таких вопросах Киркоров не смог отказаться от эпатажа, в результате чего он получил пресс, который выглядит, как ветчина в сетке, и комично большие ягодицы. Но новым видом певец очень доволен.

Меж тем множественные хирургические вмешательства не прошли для него бесследно, все-таки Киркоров в свои 56 лет уже далеко не зеленый юноша.

Так в Сети стало стремительно распространяться видео, на котором Филипп Киркоров еле переставляет ноги, и держится за помощника, чтобы не упасть. По ролику видно, что каждый шаг путинисту дается с огромным трудом, его тело подрагивает от любого движения.

Смотрите видео про Филиппа Киркорова, который еле ходит:

Ранее российский актер Алексей Панин опубликовал личную переписку с Филиппом Киркоровым, в котором обличил специфические предпочтения певца в ночных развлечениях.

Позже Киркоров сбежал из РФ вместе с детьми за границу, и сделал громкое заявление, в котором пропагандисты тут же разглядели политический контекст и осудили Филиппа.

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