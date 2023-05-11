"Даже Щедрик": на сцене Евровидения зазвучали невероятные ремиксы любимых украинских песен

Украинские артисты устроили великолепный перформанс на сцене Евровидения 2023 в Ливерпуле.

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Мария Яремчук, Злата Дзюнка и OTOY / Евровидение 2023

Украинские артисты Мария Яремчук, Злата Дзюнка и OTOY во время второго полуфинала спели на сцене песенного конкурса "Евровидение-2023". Точнее, они устроили настоящее шоу из наиболее популярных украинских песен.

Так, Мария Яремчук исполнила песню "Родина, родина". Ремикс был современным и звучал невероятно со сцены Евровидения.

Мария Яремчук / Скриншот YouTube

Также, Злата Дзюнка исполнила песню "Щедрик", которой ведущая Юлия Санина дала краткое пояснение и еще раз напомнила, что популярная рождественская мелодия родилась в Украине.

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Отметим, что молодая украинская певица Злата Дзюнька представляла Украину на Детском Евровидении в 2022 году в Ереване. Тогда они исполнила песню "Незламна" на украинском и английском языках. Свою композицию юная певица посвятила украинцам, которые живут в реалиях войны.

В 2014 году Мария Яремчук представляла Украину на Евровидении с песней Tick-Tock, тогда певица заняла шестое место.

Мария Яремчук / Фото Eurovision.tv

Кстати, официальный сайт Евровидения описал украинское выступление, как микс песен, объединяющий разные поколения. "Пришло время первого антракта, который объединяет разные поколения украинской музыки. Мария Яремчук появилась на сцене, чтобы исполнить известные и любимые произведения украинской музыки. Позже к ней присоединились рэпер OTOY и Злата Дзюнка, которые вместе выступают, демонстрируя связь между этими разными поколениями", - пишет официальный сайт конкурса.

OTOY / Фото Eurovision.tv

Напомним, ранее в рамках второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение 2023", австралийская группа "Voyager" буквально "разорвала" сцену конкурса. Участники группы вытащили на сцену настоящую машину и устроили настоящий рок-концерт, поставив зрителей практически на уши.

Отметим, что в Ливерпуле, Великобритания, идет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Во втором полуфинале конкурса за попадание в финал будут бороться 16 стран-участниц.

Ранее Главред писал о том, что Хорватская группа Let 3 произвела своей песней Mama ŠČ! в первом полуфинале Евровидения-2023 настоящий фурор: под конец номера на сцене мрачный тип в черном плаще "взорвал" гиперболические ракеты, а остальные участники коллектива остались плясать лишь в трусах и майках.

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