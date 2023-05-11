Группа из Австралии на "Евровидении-2023" устроили рок-перформанс в настоящей машине

Австралийская группа "Voyager" "разорвала" сцену второго финала песенного международного конкурса "Евровидение 2023".

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Группа Voyager / Скриншот YouTube

Австралийская группа "Voyager" буквально "разорвала" второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2023.

Участники группы вытащили на сцену настоящую машину и устроили настоящий рок-концерт, поставив зрителей практически на уши.

"Voyager" — австралийская группа из Перта, которая исполняет музыку в жанре синти-метал. Они уже давно вместе и выступают с 1999 года. Свою популярность они завоевали благодаря своим энергичным выступлениям и творческому подходу к музыке.

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Группа Voyager / Скриншот YouTube

Кстати, группа Voyager являются большими поклонниками конкурса Евровидение и много раз пытались попасть на главную сцену. В 2023 году им наконец-то удастся принять участие в конкурсе.

Группа Voyager / Скриншот YouTube

Напомним, ранее ведущий "Евровидения-2023" Тимур Мирошниченко рассказал, кто его самые любимые участники Евровидения. Об этом ведущий рассказал в прямом эфире во время второго полуфинала песенного международного конкурса "Евровидения 2023".

Отметим, что в Ливерпуле, Великобритания, идет второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Во втором полуфинале конкурса за попадание в финал будут бороться 16 стран-участниц.

Ранее Главред писал о том, что Хорватская группа Let 3 произвела своей песней Mama ŠČ! в первом полуфинале Евровидения-2023 настоящий фурор: под конец номера на сцене мрачный тип в черном плаще "взорвал" гиперболические ракеты, а остальные участники коллектива остались плясать лишь в трусах и майках.

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