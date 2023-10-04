УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Даже после пластики дед: Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова

Анна Подгорная
4 октября 2023, 20:50 обновлено 4 октября, 21:12
Круглые щечки и снова намечающийся второй подбородок прилагаются.
Ани Лорак, Филипп Киркоров
Ани Лорак показала, как на самом деле выглядит Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

В конце сентября поклонница русского мира, певица украинского происхождения Ани Лорак дала в столице страны на болотах концерт в честь своего 45-летия - первое ее крупное мероприятие за время полномасштабной войны в Украине.

Поздравить скандальную артистку пришел и ее кум - не менее скандальный артист-путинист Филипп Киркоров. Примадон с лета стал объектом для шуток: серия нелепых пластических операций превратила его в странного, кукольного человечка.

Певец признавался, что пытается молодиться, однако его труды успехом не увенчались - новый образ лишь подчеркнул то, что 60-летие приближается к нему с неумолимой скоростью. Масла в огонь подлила его любимая кумушка Лорак.

видео дня

На своей странице в Instagram она опубликовала совместное фото с Киркоровым. И если свои недостатки певица тщательно подретушировала, то Филиппу она "подложила свинью", и показала его настоящую внешность.

Так на сцене при свете софитов Филипп Киркоров предстал с лицом, щедро намазанным автозагаром, что особенно комично смотрелось на фоне редеющих белоснежных волос и плохо прокрашенной бороды.

Ани Лорак, Филипп Киркоров
Ани Лорак показала, как на самом деле выглядит Филипп Киркоров / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

Другие новости про Ани Лорак:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Ани Лорак Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

США выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден рассказал об ATACMS для ВСУ

США выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден рассказал об ATACMS для ВСУ

21:22 Мир
"Ситуация адская": ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

"Ситуация адская": ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

21:00 Украина
Миллион патронов: армия США передала ВСУ боеприпасы, которые отобрала у Ирана

Миллион патронов: армия США передала ВСУ боеприпасы, которые отобрала у Ирана

19:46 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:23

У РФ нехватка снарядов, но расслабляться нельзя: эксперт раскрыл подвох

21:22

США выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден рассказал об ATACMS для ВСУ

21:00

"Ситуация адская": ВСУ мощно продвинулись на Бахмутском направлении

20:50

Даже после пластики дед: Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова

20:34

Врач-диетолог удивила всех: почему женщинам не нужен пресс

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
20:03

Виктория Бекхэм впервые рассказала про измену Дэвида - как выглядит соперница

19:58

Любительница бобрятины права, но ударом по Сибири ограничиваться не следует!мнение

19:46

Миллион патронов: армия США передала ВСУ боеприпасы, которые отобрала у Ирана

19:27

Температура опустится почти до 0°: где в Украине будет настоящая холодина

Реклама
19:20

Всего одна кулинарная хитрость сделает ваши булочки с корицей воздушными: рецепт

19:11

Продавали оружие и детскую порнографию: СБУ разоблачила кучу промосковских попов

19:10

Симоньян заслуживает почетную грамоту от ГУРмнение

18:56

Игравший вместе с Зеленским актер Деревянко стал путинистом и поехал на Донбасс

18:50

Редкое зрелище: Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа

18:39

Какие продукты нужно есть, чтобы быть здоровым: эксперт назвал 5 позиций

18:30

Выборы во время войны: Зеленский назвал 2 условия для их проведения

18:16

Какое оружие Путин будет выпрашивать у Си в Китае: раскрыты важные детали

18:12

Зеленский – о контрнаступлении: ВСУ продвигаются, но есть три проблемы

17:55

В "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях:

17:50

Закрепляются на новых рубежах: ВСУ продолжают контрнаступление на юге

Реклама
17:28

Что сделать 5 октября, чтобы не нуждаться в деньгах: приметы и запреты дня

17:20

Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток

17:01

"Будоражит страну": на Волочкову написали донос из-за шпагата на самолете

16:56

Назван "самый вспыльчивый" знак зодиака: с интеллектом тоже проблема

16:35

"Понесли тяжелые потери": новые детали десантной операции ГУР в Крыму

16:15

Корабли гоняют из порта в порт: оккупанты пытаются спасти Крымский мост

16:09

В Киеве ресторан месяцами нарушал комендантский час: как отреагировали в МВД

16:07

Сгорбленный и без Брежневой: как сейчас выглядит Константин Меладзе

15:40

NYT: Россия изменила тактику боев, для ВСУ - это новое препятствие

15:30

Аэродромы будут гореть: эксперт рассказал о значении кассетных ракет ATACMS

15:17

Кто стал советником 2-го эпизода "вокальных батлов" Голосу країни на 1+1 Украина

15:14

Спецназовцы высадились в Крыму и ударили по оккупантам: ГУР провело сложную операциюВидео

15:10

В Украине масштабно пересчитают пенсии: как сильно вырастут выплаты

15:08

"Оно того стоит": врач рассказал, как часто нужно менять постельное бельеВидео

14:35

Чем полезна квашеная капуста: фитнес-тренер рассказал про "ударные" плюсы

14:30

Из чего делают зеленку: не зря ее называют бриллиантовой

14:28

Линия фронта в море отодвинута на 185 км: в ВСУ рассказали о "критической точке" для судов РФ

14:25

Конфликт в ЕС: из-за споров Макрона и Шольца тормозится помощь Украине

14:24

Формула Зеленского и сила ВСУ: Огрызко рассказал, что нужно Украине для победыВидео

14:01

В бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль

Реклама
13:38

Вантуз и крот не нужны: сантехники рассказали, как прочистить засор за 10 минут

13:32

Какой сегодня праздник 5 октября: кого нужно поздравить в этот день

13:20

Все уже решено: известна окончательная дата начала переговоров о вступлении в ЕС

13:19

Накроет настоящая осень, будет +4: синоптик назвала дату сильного похолодания

12:49

СБУ поразила С-400 Триумф на Белгородчине: прогремело около 20 взрывовВидео

12:31

Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

12:22

Отказала нога: Стивен Кинг госпитализирован для срочной операции

12:20

Плачевные последствия для врага: в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом

12:19

Завершено расследование крупнейшего дела Майдана: будут судить Януковича и силовиков

11:55

7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего весаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять