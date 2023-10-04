Даже после пластики дед: Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова

Круглые щечки и снова намечающийся второй подбородок прилагаются.

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Ани Лорак показала, как на самом деле выглядит Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

В конце сентября поклонница русского мира, певица украинского происхождения Ани Лорак дала в столице страны на болотах концерт в честь своего 45-летия - первое ее крупное мероприятие за время полномасштабной войны в Украине.

Поздравить скандальную артистку пришел и ее кум - не менее скандальный артист-путинист Филипп Киркоров. Примадон с лета стал объектом для шуток: серия нелепых пластических операций превратила его в странного, кукольного человечка.

Певец признавался, что пытается молодиться, однако его труды успехом не увенчались - новый образ лишь подчеркнул то, что 60-летие приближается к нему с неумолимой скоростью. Масла в огонь подлила его любимая кумушка Лорак.

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На своей странице в Instagram она опубликовала совместное фото с Киркоровым. И если свои недостатки певица тщательно подретушировала, то Филиппу она "подложила свинью", и показала его настоящую внешность.

Так на сцене при свете софитов Филипп Киркоров предстал с лицом, щедро намазанным автозагаром, что особенно комично смотрелось на фоне редеющих белоснежных волос и плохо прокрашенной бороды.

Ани Лорак показала, как на самом деле выглядит Филипп Киркоров / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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