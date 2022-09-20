Дайте иноагента той женщине, которая поет: Брежнева отреагировала на скандальное заявление Пугачевой

Вера Брежнева прокомментировала просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом / instagram.com/ververa

После того как российская певица Алла Пугачева попросила Минюст РФ зачислить ее в ряды иноагентов, этот жест Примадонны стали бурно обсуждать в Сети.

Среди тех, кого восхитил ее поступок, оказалась украинская певица Вера Брежнева. Поддержка Пугачевой ее мужа, комика, шоумена и теперь - иностранного агента Максима Галкина, и его антивоенной позиции, побудили Брежневу сделать необычное признание.

Его украинская артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В сторис она буквально призналась Алле Пугачевой в любви.

Брежнева опубликовала фрагмент из знаменитой песни Аллы Пугачевой Женщина, которая поет. Этот хит надолго стал визитной карточкой Примадонны, и одним из многих ее прозвищ.

Также украинская певица отметила на картинке саму Пугачеву, и оставила ей эмодзи сердечка.

Вера Брежнева прокомментировала просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом / instagram.com/ververa

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

Другие новости: