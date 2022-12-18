Даша Кацурина записала эмоциональную реакцию на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа

Дорофеева и Кацурин записали трек, посвященный их любви, чем вызвали бурное осуждение в Сети.

Даша Кацурина отреагировала на романтический трек Дорофеевой и Кацурина / instagram.com/katsurina.online, instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская дизайнерка, ресторатор и бизнесвумен Даша Кацурина невольно стала частью любовного четырехугольника, который возник из-за развода певцов Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, и романа последней с мужем Кацуриной.

И хоть в СМИ подшучивают над ними, что чета Кацуриных и Дантес с Додо просто поменялись партнерами, обе новообразованных пары, похоже, абсолютно счастливы вместе. Они двигаются дальше, и строят свои отношения без оглядки на бывших партнеров.

Тем не менее поклонники пикантную ситуацию так и не оставляют. Кацурину жалеют, потому что ее бросил муж ради ее близкой подруги. Дорофееву осуждают за то, что она разбила семью. А теперь она пытается "протащить" Мишу в шоу-бизнес, о котором тот давно грезит.

Недавно Дорофеева и Кацурин вместе выпустили трек и клип, посвященный их любви. В своем Telegram-канале Даша написала, что ее буквально засыпали вопросами о том, как она воспринимает музыкальные откровения бывшего мужа и его новой возлюбленной.

Кацурина признается: ее это задело, она проработала это с психологом, но на драму у нее нет времени - у нее есть своя увлекательная и насыщенная жизнь. "У меня там в инсте вчера 80% вопросов было о том как мне трек. Хочется ответить, что у меня нет на это времени!!!!!! Но действительно честно так: трек я обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу", - пишет бизнесвумен.

Даша Кацурина отреагировала на романтический трек Дорофеевой и Кацурина / t.me/grlsclubkatsurina

Ранее Надя Дорофеева показала свою реакцию на хейт в своей адрес из-за романа с Мишей Кацуриным и совместный трек. Артистка четко дала понять, что каяться не собирается.

Также Владимир Дантес, бывший муж Дорофеевой и нынешний бойфренд Даши, рассказал, почему не обзавелся потомством с Додо и не планирует детей с Кацуриной.

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