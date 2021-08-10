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Дарья Петрожицкая разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

10 августа 2021, 06:02

Украинская актриса показала горячие кадры из своей новой фотосессии.

Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya/

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая недавно рассекретила своео парня Кате Осадчей, приняла участие в "мокрой фотосессии" для бренда Kryolan Ukraine.

Даша Петрожицкая приняла участие в новом кампейне бренда Kryolan Ukraine, и продемонстрировала свою шикарную фигуру в бассейне в очень открытом куальнике.

Актриса надела голубой закрытый купальник с очень откровенным декольте до пупка и с открытой спиной, побаловав своих поклонников женственными формами. Она отлично сочитает голубой купальник с синим макияжем

Девушка показала не все фото в Instagram, некоторые оставив для сториз.

"Прям Пенелопа Круз", "Идеальная", "Щось у погляді від Софі Лорен", "Афигенная", "Красотка", "Неординарная, талантливая и красивая!", "Очень круто", "Хороша", - пишут ей поклонник в Instagram отмечая, что скучают за ее ролью в сериале Папик, и надеются увидеть Папик-3.

Ранее Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске

новости шоу бизнеса сериал Папик
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