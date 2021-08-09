Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске

Светлана Лобода побаловала поклонников откровенными фото.
Певица Светлана Лобода перед концертами в Ибице в Одессе устроила себе шикарный отдых со своим мужчиной, и показала потрясающие фото без лифчика.
Светлана Лобода в своем Instagram сверкнула грудью и стройной фигурой на откровенных кадрах, сделанных на катере во время движения. Девушка примерила полупрозрачный топ короткие шортики, а голову прикрыла соломенной шляпой.
"Воскресенье", - пишет Лобода
"Три вспышки прекрасного…", "Такая восхитительная ", "Жарко, так жарко", "Восхищаюсь вашим прессом", "Слепит глаза от вашей красоты", "Топик зачетный", "Передайте, что фотографирует он конечно шикарно", "Какие ноги. Красотка, необыкновенная! А энергетика, пушка", - пишут ей в комментариях.
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