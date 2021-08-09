Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода перед концертами в Ибице в Одессе устроила себе шикарный отдых со своим мужчиной, и показала потрясающие фото без лифчика.

Светлана Лобода в своем Instagram сверкнула грудью и стройной фигурой на откровенных кадрах, сделанных на катере во время движения. Девушка примерила полупрозрачный топ короткие шортики, а голову прикрыла соломенной шляпой.

"Воскресенье", - пишет Лобода

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

"Три вспышки прекрасного…", "Такая восхитительная ", "Жарко, так жарко", "Восхищаюсь вашим прессом", "Слепит глаза от вашей красоты", "Топик зачетный", "Передайте, что фотографирует он конечно шикарно", "Какие ноги. Красотка, необыкновенная! А энергетика, пушка", - пишут ей в комментариях.

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