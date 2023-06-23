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Дантес оценил слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина

Дмитрий Видоменко
23 июня 2023, 09:14 обновлено 23 июня, 09:14
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Владимира Дантеса спросили, каков бы его выбор: пойти на свадьбу Дорофеевой и Кацурина, или смеяться во время каждого своего выступления.
Дантес, Дорофеева
Владимир Дантес и Надя Дорофеева / коллаж УНИАН

Известный украинский поп-певец Владимир Дантес (настоящая фамилия ‒ Гудков) в эфире высказался о вероятной свадьбе своей бывшей супруги певицы Нади Дрофеевой с ее новым бойфрендом, украинским ресторатором и музыкантом Михаила Кацурина. О всем об этом Дантес рассказал в интервью радиостанции "Новое радио".

"Я пошел бы на свадьбу, если бы она была, с удовольствием. Это тоже интересно. Мы что – враги? Мы что – ненавидим друг друга?" – заявил певец.

Дантес отметил, что через шестнадцать месяцев после расставания у него не осталось чувств к бывшей супруге. Артист подчеркнул, что сейчас он "живет своей новой жизнью и любит новых людей".

видео дня

Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".

К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео

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