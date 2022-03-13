Данилко жестко наехал на Путина и объяснил, почему остался в Киеве

Андрей Данилко / СТБ

Известный украинский шоумен и артист Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, почему остался в Киеве во время войны.

Данилко в интервью Настоящему времени признался, что продолжает жить на Крещатике, хотя в подъезде остался один.

Артист признался, что ему непонятно, почему он должен уезжать из Киева. По словам Данилко, ему не страшно.

"Я остаюсь в Киеве до последнего. Я не знаю, как там будут развиваться события. Я верю в хорошее все равно. Я считаю, что враг в лице Путина рассчитывает, чтобы люди бежали, чтобы люди бросали дома. Я не доставлю им этого удовольствия. Я не мог представить войну до последнего дня, но у меня была одна не очень удачная бизнес-соглашение, и она должна была решиться, и я заметил, что не последние люди в стране как-то резко уехали, и мне показалось, что они знают что-то, чего мы не знаем", – поделился Андрей Данилко.

По словам Данилко, он понимает многих людей, которые покинули Украину.

"Я понимаю, многие просто боятся, у них семьи. Я остался не потому, что я такой храбрец, а я даже не рассматривал такой вариант. Я совершенно не боюсь, и если я могу оказаться полезным, находясь в Киеве, я это делаю,"– добавил он.

Артист рассказал, что для помощи Украине он выходит в прямом эфире телеканалов. Для защитников закупил бронежилеты, каски и тепловизоры.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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