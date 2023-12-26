Дан Балан поддержал украинцев на своем концерте в Молдове

Молдавский певец Дан Балан, который является частым гостем Украины, а также судьей вокального шоу "Голос", публично поддержал украинцев на своем концерте в Молдове.
Прямо со сцены, по информации ТСН, певец обратился к украинцам, а также посвятил им песню Freedom.
Артист пожелал украинцам свободы, а также победы в войне против агрессора России.
"Мы знаем, что на этот концерт пришло много гостей из Украины. Поздравляем вас всех!" – прямо со сцены сказал певец.
Отметим, в начале полномасштабной войны в Украине он выразил нашей стране слова поддержки и осудил агрессию страну-оккупанта. Затем артист, который по разным данным находится то на родине, то в Турции, умолк. Последним его появлением в социальных сетях был анонс новой песни в августе 2022.
Напомним, ранее Богдан Беспалов заявил, что у Тины Кароль роман с бас-гитаристом Антоном Поповым, с которым певица сотрудничает с 2012 года.
Также стало известно, что у Златы Огневич новая любовь - певица впервые со времен ее участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка" намекнула на романтические отношения.
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