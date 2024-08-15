Дали фальшивые деньги: alyona alyona рассказала, как ее обманули волонтеры

Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая вместе с певицей Jerry Heil представляла Украину на международном конкурсе Евровидение, поделилась плохими новостями.
В частности, как пишет ТСН, у исполнительницы состоялся концерт за границей, во время которого молодые люди передали ей 7 тысяч гривен в помощь ЗСУ. Денежные средства они дали в руки бэк-вокалистке и попросили перевести их на благотворительный сбор.
"В тот день кто-то под сценой дал в руки моей бэк-вокалистке Веронике горсть тысяч гривен и попросил передать, как донат на помощь ВСУ. Мы очень все обрадовались, потому что у меня как раз идет сбор и было очень приятно за человеческое неравнодушие", — сказала артистка.
Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
Когда она выложила сторис на своей странице в Instagram, бдительные пользователи разглядели, что деньги не настоящие. "Когда я выложила об этом сторис и поделилась своей радостью, один из украинцев написал, что это фальшивые гривны. Тогда я достала эту горсть гривен, развернула ее, и оказалось, что это действительно сувениры. Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за границей позволяют себе такие шутки, в то время, когда совсем не смешно парням и девушкам на передовой", — возмутилась исполнительница.
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Напомним, украинская рэперша alyona alyona не пришла на церемонию вручения премии YUNA, а певице Jerry Heil пришлось петь песню Teresa & Maria, с которой они заняли третье место на Евровидении-2024, самой.
ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.
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