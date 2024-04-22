"Да, как за мужа": Елена Кравец сделала признание, как она переживает за Владимира Зеленского

Елена Кравец рассказала, что очень волнуется за Владимира Зеленского, ведь считает его родным человеком.

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Елена Кравец рассказала, как изменился Владимир Зеленский / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, instagram.com/lennykravets/

Популярная украинская актриса Елена Кравец призналась, что заметила очень много изменений в президенте Украины Владимире Зеленскому, с которым она много лет сотрудничала и дружит.

В комментарии для программы "У ліжку" Кравец отметила, что с начала полномасштабного вторжения страны-оккупанта России в Украину она вообще не видится с Зеленским.

"Я волнуюсь за него, как за очень важного и близкого мне человека. Если хотите, то да, почти так же, как за мужа. Я волнуюсь, потому что это очень родной моему сердцу человек и вся их семья. Поэтому тот факт, что мы сейчас меньше видимся, – он накладывает отпечаток. Точнее, не меньше видимся, а мы не видимся вообще", – заявила Кравец.

Также Елена замечает даже самые незначительные перемены в Зеленском.

"Я вижу любые незначительные изменения в голосе, во внешнем виде, я все это фиксирую. Я не понимаю, сколько всего ему приходится выдерживать. Мне иногда кажется, что это сон", – добавила Кравец.

Актриса отметила, что в последний раз писала Зеленскому смс, когда хотела поздравить его жену Елену с днем рождения. В ответ Владимир написал:

"Дяк, все передам".

Смотрите видео, где Елена Кравец рассказала о Зеленском:

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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Отметим, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.

А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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