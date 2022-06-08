"Цвіте терен": Monatik трогательно спел для нового музыкального проекта Vogue

Дима Монатик спел украинскую народную песню / instagram.com/monatik_official/

Автор и певец Дмитрий Монатик спел украинскую народную песню "Цвіте терен".

Монатик спел композицию в рамках проекта Vogue UA #VOICESOFNATION, который создан с целью популяризации украинской песни и поэзии в мире.

По словам Монатика, "Цвіте терен" – одна из самых известных украинских народных песен, но у певца с ней связана своя история.



"В 2018 году, во время работы в песенном шоу "Голос", я слушал трек Шаде King of Sorrow, и когда она исполняла припев с этими словами, у меня в голове зазвучал текст "Цвіте терен". И так начала развиваться эта история. Сейчас получается, что народная песня у нас в машине с этим лирическим хитом", – рассказывает Monatik.

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Напомним, ранее украинская певица Наталья Могилевская рассказала трогательную историю спасения близкого ей человека. В Instagram она искренне поблагодарила своего коллегу Диму Монатика, что тот приобрел бронежилеты для военных, один из которых спас жизнь человеку.