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Цукерберг стал отцом и показал фото новорожденного

24 марта 2023, 21:56
Американский предприниматель, основатель социальной сети Facebook, один из богатейших людей мира Марк Цукерберг стал отцом в третий раз.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Facebook.com

Американский предприниматель, основатель социальной сети Facebook, один из богатейших людей мира Марк Цукерберг стал отцом в третий раз.

Цукерберг сообщил радостную новость на своей странице в Instagram. Оказалось, что жена бизнесмена родила ему дочку, которую назвали Аурелия Чан Цукерберг. "Добро пожаловать, в этот мир Аурелия Чан Цукерберг. Ты настоящее благословение", - написал он.

Марк Цукерберг также поделился фото новорожденной. Новый пост и фото собрали более 800 000 тысяч лайков и тысячи комментариев.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Марк Цукерберг готовится стать отцом в третий раз. Предприниматель достаточно откровенно рассказывает о своей жизни и часто делится новостями в социальных сетях.

Отметим, что со студенческих времен он встречается с давней подругой Присциллой Чан. С будущей женой второкурсник Марк Цукерберг познакомился на вечеринке братства в Гарварде. С 2003 года Марк и Присцилла стали встречаться. В 2010 году будущая жена переехала к Цукербергу в Пало-Альто.

2 декабря 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан (Макс), а 28 августа 2017 года — вторая, которую назвали Август. Глава Facebook Марк Цукерберг взял "декретный" отпуск в связи с рождением второй дочери. Теперь же Цукерберг многодетный отец третьей дочери.

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Марк Цукерберг
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