"Cовесть есть не у всех": Юрий Ткач с женой поддержали Козловского в конфликте с Кондратюком

Актер, телеведущий и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач и его жена Виктория в весьма гневном тоне отреагировали на конфликт певца (а ныне ‒ бойца Нацгвардии) Виталия Козловского с бывшим продюсером Игорем Кондратюком.
Зарплату Козловского (является бойцом четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Рубеж") забирают представители исполнительной службы ‒в качества штрафа за нарушение авторского права. Сам артист якобы выплатил уже 1 млн гривен, но должен заплатить еще два.
Юрий Ткач и его жена Виктория вступились за Козловского.
"Я в шоке, что сейчас такое может быть. Друг, мы с тобой", — написал актер.
"К сожалению, совесть есть не у всех. Да, господин Кондратюк? Друг, ты выше этого. Обнимаю, всегда рядом", — написала его супруга.
Напомним, ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.
Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.
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