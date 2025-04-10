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"Чувствую себя не очень": актер Ефремов тайно вернулся из колонии домой

Виталий Кирсанов
10 апреля 2025, 11:47
106
Михаил Ефремов дал первый комментарий после освобождения.
Ефремов тайно вернулся из колонии домой
Ефремов тайно вернулся из колонии домой / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • Дочь артиста выгнала журналистов из подъезда
  • Ефремов не готов говорить с журналистами о своих планах

Российский актер Михаил Ефремов, которого освободили из колонии по УДО, приехал по адресу прописки в Москве. Об этом сообщают росСМИ.

Вышедший из тюрьмы артист, который тайно покинул исправительное учреждение ночью, до приезда журналистов, вернулся в свою квартиру в столице РФ. Около дома его встретила толпа журналистов, которую пришлось выгонять из подъезда дочери Ефремова Вере.

видео дня

20-летняя Вера Ефремова лично держала подъездную дверь, указывая журналистам, находящимся внутри подъезда, на выход. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тем временем, Ефремов дал первый комментарий после освобождения.

По его словам, он пока не готов говорить с журналистами о своих планах, так как плохо себя чувствует. Однако поблагодарил всех, кто поддерживал его эти годы, и принес свои соболезнования семье жертвы ДТП, произошедшего по его вине.

"Чувствую себя не очень, пока много впечатлений, конечно, рад, что выпустили. Спасибо, что встретили, что поддерживали. И еще раз: мои соболезнования семье Захарова", - заявил Ефремов.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актера отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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