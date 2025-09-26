Укр
"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

Элина Чигис
26 сентября 2025, 21:45
Принц Уильям удивил своим признанием.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям о болезни жены / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Принц Уильям дал новое интервью
  • О чем он рассказал

Британский принц Уильям рассказал Юджину Леви, что 2024 год стал самым трудным в его жизни.

В интервью Юджину Леви, во время сьемок шоу "Неохотный путешественник", анонс которого уже вышел, принц сделал несколько заявлений.

Сидя в баре за бокалом пива, он рассказал, как воспринимает трудности.

"Жизнь дается нам, чтобы испытать нас. И способность преодолеть это делает нас теми, кто мы есть", – отметил Уильм.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Также он пошутил, что когда находится дома, то спит.

"Когда у тебя трое маленьких детей, сон становится важной частью моей жизни", – добавил принц.

Болезнь Кейт Миддлтон

В марте 2024 года жена принца Уильяма - принцесса Кэтрин Миддлтон - после продолжительного отсутствия на публике, была вынуждена выступить с заявлением, она призналась, что ей диагностировали онкологию. В связи с этим британская королевская семья пережила сложный период, а сама Кейт перенесла тяжелое лечение и все же вылечилась.

инфографика Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью принца Уильяма:

Ранее Главред сообщал о том, что принц Уильям сожалеет об уступках, которые он делал ради принца Гарри. Британский наследник престола оказал три большие услуги для младшего брата, которые поддержали его в критический момент.

А также Уильям и Кейт Миддлтон признались, что скрывали от старшего сына важную тайну. Королевские родители решили как можно дольше не сообщать принцу Джорджу о том, что когда-то он станет британским монархом.

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

