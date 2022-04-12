"Что ж ты фраер сдал назад": Потап прокомментировал интервью Путина на космодроме

Потап активно выступает против войны в Украине/ instagram.com/realpotap/

Украинский автор и исполнитель Потап, который активно поддерживает Украину во время российского нападения, опубликовал очередное видео.

Так, в сюжете показан президент РФ путин, который на космодроме вместе с Лукашенко рассказывает, почему он напал на Украину.

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В очередной раз путин произнес свою речь, состоящую из главных пропагандистских тезисов о том, что украинская сторона отказалась выполнять Минские соглашения и о том, что россия защищает народ Донбасса. Как известно, от самих себя.

В своем комментарии путин снова поднимает тему неонацизма, с которым "россии, к сожалению приходится бороться" и говорит, что они больше не могут терпеть "этот геноцид". Поэтому, видимо, российские солдаты насилуют и убивают украинских женщин и детей.

"Что ж ты фраер ждал назад ?? Не по масти я тебе??! Риторика резко поменялась...", - комментирует Потап.

Украинский автор и исполнитель Потап показал, как украинские саперы обезвреживают снаряды, оставшиеся после бегства российских солдат.