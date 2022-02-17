"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом

Фанатов смутило то, как сейчас выглядит Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и комик Максим Галкин показал домашнее видео, на котором средний внук Аллы Пугачевой, Дени Байсаров, преподнес своей звездной бабушке занятный подарок.

На ролик попала распаковка коллажа, сделанного из старых фотографий Примадонны. Дети Пугачевой и Галкина с любопытством рассматривали ретро-снимки.

Однако не только трогательный жест Дени привлек внимание поклонников Аллы Борисовны.

Фанаты отметили весьма странный наряд певицы - мешковатая черная кофта, джинсы скинни, которые буквально висели на тонких ножках Аллы Борисовны, и массивные ботинки.

Кроме того Пугачева в помещении носит огромные солнцезащитные очки.

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Неудачный наряд и странна походка Примадонны вызвали у фанатов волну хейта и возмущения:

"Не понятно: зачем такие солнцезащитные очки дома? Смешно!"

"Люблю Аллу...но почему дома в очках для сварщика...зачем..."

"Ну как женщине в возрасте так одеваться ! Смешно".

"Это домашняя одежда Аллы ?!? Путин выдал армейские говнодавы ?? Жесть..."

"Чот Борисовна совсем плоха..."

"Постер бомба. А Аллочка походкой напомнила Оззи Осборна".

"70 летний тинейджер))) дома можно как-нибудь и попроще((("

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