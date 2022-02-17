УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом

17 февраля 2022, 14:22
Прослушать новость
Остановить

Примадонну с иронией назвали "70-летним тинейджером".

Фанатов смутило то, как сейчас выглядит Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и комик Максим Галкин показал домашнее видео, на котором средний внук Аллы Пугачевой, Дени Байсаров, преподнес своей звездной бабушке занятный подарок.

На ролик попала распаковка коллажа, сделанного из старых фотографий Примадонны. Дети Пугачевой и Галкина с любопытством рассматривали ретро-снимки.

Однако не только трогательный жест Дени привлек внимание поклонников Аллы Борисовны.

Фанаты отметили весьма странный наряд певицы - мешковатая черная кофта, джинсы скинни, которые буквально висели на тонких ножках Аллы Борисовны, и массивные ботинки.

Кроме того Пугачева в помещении носит огромные солнцезащитные очки.

Реклама

Неудачный наряд и странна походка Примадонны вызвали у фанатов волну хейта и возмущения:

"Не понятно: зачем такие солнцезащитные очки дома? Смешно!"

"Люблю Аллу...но почему дома в очках для сварщика...зачем..."

"Ну как женщине в возрасте так одеваться ! Смешно".

"Это домашняя одежда Аллы ?!? Путин выдал армейские говнодавы ?? Жесть..."

"Чот Борисовна совсем плоха..."

"Постер бомба. А Аллочка походкой напомнила Оззи Осборна".

"70 летний тинейджер))) дома можно как-нибудь и попроще((("

Читайте такжеПугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц

Ранее певица Анна Седокова в багровом платье показала, как муж, баскетболист Янис Тимма, ласкает ее обнаженную грудь алой розой.

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета. На фото девушка игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Неожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраляНеожиданная прибыль и удача в деньгах: кому из знаков посчастливится в конце февраля Воскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрениеВоскресит даже почти мертвый цветок: как приготовить дома дешевое и самое эффективное удобрение Почти 130 гривен за килограмм: в Украине резко изменились цены на популярные фруктыПочти 130 гривен за килограмм: в Украине резко изменились цены на популярные фрукты У Путина ситуация - хуже цугцвангаУ Путина ситуация - хуже цугцванга Срочное обращение Байдена по Украине: все подробностиСрочное обращение Байдена по Украине: все подробности
15:05

Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и война

14:58

Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФВидео

14:55

Бойня на Южмаше: к Рябчуку нагрянуло начальство из НГУ, всплыла неожиданная версияВидео

14:34

Мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное - ЛукашенкоВидео

14:29

Почему полномастабного вторжения России не будетмнение

Реклама
14:22

"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видомВидео

14:22

"Берегите себя и имущество": украинцев предупредили о перемене погоды в пятницу и на выходных

14:02

Разговор с Путиным и признание Беларусью "ЛДНР": Лукашенко разразился угрозой

13:59

К выплатам добавят 650 гривен: украинцам рассказали, кому ждать доплату с 1 мартаВидео

13:42

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и выдвинул обвинение РФВидео

13:41

Гарантия не лишиться независимости: Зеленский заявил о безальтернативности курса Украины в НАТОВидео

13:41

"Большая стройка" обустроила на Яблунецком перевале смотровую площадку, с которой видно Говерлу и Петрос

13:30

Вопрос признания Москвой "ЛДНР": в Кремле раскрыли детали диалога Путина и Макрона

13:23

"Дополнительный фактор России задуматься": Резников выступил за легализацию оружия в УкраинеВидео

13:09

Снаряд угодил прямо во двор лицея: боевики обстреляли из артиллерии поселок на Луганщине

13:00

Гороскоп на завтра, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериВидео

12:55

Гривна обвалились на фоне военного обострения на Донбассе

12:52

Сценарии вторжения в Украины и медиа США отличаются: в ВР отреагировали на дату нападения 20 февраля

12:49

"Документы жгут": в Киеве заметили густой дым над посольством РФВидео

12:44

Встреча Зеленского с Путиным и диалог с "ЛДНР": в Кремле сделали заявление

Реклама
12:35

63% украинцев хотят пересмотра Минских соглашений - новый опрос

12:18

Не только Россия: Зеленский рассказал, кто мешает Украине вступить в НАТОВидео

12:03

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

11:58

Драки, газ и задержания: митинг SaveФОП под Радой закончился столкновениями с копамиВидео

11:44

Звезда Викингов Кэтрин Винник в вышиванке поддержала Украину в День единения

11:44

Смартфоны от Зеленского "привяжут" к владельцу: стало известно, какие гаджеты раздадут пенсионерамВидео

11:34

Путин затянет кризис вокруг Украины на долгие месяцы - британский МИД

11:30

В РФ обещают полностью убрать войска от украинских границ: названы срокиВидео

11:27

Без ответа не оставляют, но встречи нет: Зеленский рассказал, как пытался связаться с Путиным

11:03

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:54

В Станице боевики накрыли детсад из тяжелого калибра: в РФ запустили фейк об обстреле ВСУВидео

10:53

Украинская пенсионерка 3 месяца ходила со сломанным позвоночником, не зная об этом – видеоФотоВидео

10:23

Резников обвинил Путина во лжи и назвал число войск ООС на ДонбассеВидео

10:20

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыВидео

10:13

Россия не отвела войска, а добавила 7 тысяч солдат - Белый дом

09:53

Politico: Новая возможная дата вторжения России в Украину - 20 февраляВидео

09:25

"У каждого свои цели": Резников прокомментировал озвученные в СМИ даты вторжения РоссииВидео

08:50

Зима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в УкраинуВидео

08:45

Форс-мажор: Украина получила повод не платить по долгаммнение

08:42

Даже не тормозил: в Одессе легковушка сбила 12-летнюю школьницу прямо на зебреФото

Реклама
08:20

Коронавирус в Украине 17 февраля: выявили более 33 тысяч новых больных, жертв - 259

08:03

Ветер будет сдувать с ног и будет лить дождь: украинцев предупредили об опасной погоде

07:49

В США анонсировали встречу Харрис и Зеленского в Мюнхене

07:22

Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений

07:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

07:12

Путину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почему

06:51

Выйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первымимнение

06:47

Окно для вторжения России в Украину остается открытым: в США заявили, что РФ ищет предлог для атакиВидео

05:58

Гороскоп для Тельцов на март 2022: в любви - третий лишний, на работе - повышениеВидео

05:45

Если тело утром "деревянное": почему после сна все болит и как это исправить

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять