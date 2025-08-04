"Чрезвычайно сложно и больно": Денисенко призналась, кто стал инициатором ее развода

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Украинская актриса Наталка Денисенко перестала скрывать свой развод с актером и воином Андреем Фединчиком. Пара была в браке восемь лет, у них растет общий сын.
Хотя развелись артисты еще в мае 2025 года, открыто заговорить об этом Наталка смогла лишь сейчас. В интервью для Playboy она рассказала, что сама стала инициатором разрыва с Фединчиком.
Тем не менее, разлуку с теперь уже бывшим мужем Денисенко переносит тяжело, ведь долгие годы он был для нее самым близким человеком. "Думаю, что я до сих пор переживаю этот опыт, поэтому совсем не делилась этим в сети. Это чрезвычайно сложно и больно, хотя развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения — невозможно. И в этом нет никакой драмы, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", - говорит актриса.
Теперь Наталка и Андрей выстраивают новые отношения - они поддерживают связь для комфортной жизни их сына. "Сегодня я стараюсь строить максимально здоровые отношения с Андреем — как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Потому что даже если мы больше не вместе, он — отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь. Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрей не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом", - отмечает она.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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