"Чрезвычайно сложно и больно": Денисенко призналась, кто стал инициатором ее развода

Наталке Денисенко сложно принять факт, что она и Андрей Фединчик больше не пара.

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Наталка Денисенко развод - актриса раскрыла детали расставания с Андреем Фединчиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Поддерживает ли артистка связь с бывшим мужем

Украинская актриса Наталка Денисенко перестала скрывать свой развод с актером и воином Андреем Фединчиком. Пара была в браке восемь лет, у них растет общий сын.

Хотя развелись артисты еще в мае 2025 года, открыто заговорить об этом Наталка смогла лишь сейчас. В интервью для Playboy она рассказала, что сама стала инициатором разрыва с Фединчиком.

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Тем не менее, разлуку с теперь уже бывшим мужем Денисенко переносит тяжело, ведь долгие годы он был для нее самым близким человеком. "Думаю, что я до сих пор переживаю этот опыт, поэтому совсем не делилась этим в сети. Это чрезвычайно сложно и больно, хотя развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения — невозможно. И в этом нет никакой драмы, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", - говорит актриса.

Наталка Денисенко развод - актриса раскрыла детали расставания с Андреем Фединчиком / instagram.com/natalka_denisenko

Теперь Наталка и Андрей выстраивают новые отношения - они поддерживают связь для комфортной жизни их сына. "Сегодня я стараюсь строить максимально здоровые отношения с Андреем — как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Потому что даже если мы больше не вместе, он — отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь. Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрей не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом", - отмечает она.

Наталка Денисенко развод - актриса раскрыла детали расставания с Андреем Фединчиком / instagram.com/natalka_denisenko

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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