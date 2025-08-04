"Буду писать докторскую": El Кравчук в университете получает новую профессию

Вкратце:
- 48-летний Эль-Кравчук учится на аспирантуре
- Певец рассказал, что изучает
Украинский певец El Кравчук (Андрей Остапенко) решил освоить новую профессию. В девяностых он учился в Киевском музыкальном училище имени Глиера (класс вокала), на историческом факультете Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, в Киевской государственной консерватории.
Сейчас артист исследует психологию творчества. По этой тему Эль Кравчук готовится написать докторскую работу. В беседе с Коротко Про он рассказал, что учится на философском факультете, и предстоящий год будет для его обучения финальным, и поэтому - очень важным.
"Остался еще год (в аспирантуре - прим. редактора). И это будет ответственный год, я буду писать докторскую работу. Это факультет философии. Но на этом факультете есть возможность исследовать психологию творчества. Например, работа с инклюзивными детьми, как с ними поставить спектакль в саду. Чтобы всем детям это удалось, спектакль должен быть очень простым, понятным, несложным. И тот, кто его ставит, должен все делать по технологии. Об этой технологии будет моя работа", - говорит артист.
Также El Кравчук признался, что учится, чтобы угодить маме - она всегда мечтала видеть сына образованным. "И для себя, и, наверное, для мамы (пошел учиться дальше - прим. редактора), она мечтала, чтобы я был образованным. Когда она услышала об этой идее, была в восторге. Поэтому, наверное, даже больше для мамы это делаю. И это же классно, когда человек становится лучше и лучше", - поделился он.
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О персоне: EL Кравчук
EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.
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