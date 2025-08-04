"Буду писать докторскую": El Кравчук в университете получает новую профессию

Эль Кравчук занялся изучение глубокого и социально важного вопроса.

https://stars.glavred.info/budu-pisat-doktorskuyu-el-kravchuk-v-universitete-poluchaet-novuyu-professiyu-10686917.html Ссылка скопирована

El Кравчук где сейчас - Эль Кравчук учится в университете и пишет научную работу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk

Вкратце:

48-летний Эль-Кравчук учится на аспирантуре

Певец рассказал, что изучает

Украинский певец El Кравчук (Андрей Остапенко) решил освоить новую профессию. В девяностых он учился в Киевском музыкальном училище имени Глиера (класс вокала), на историческом факультете Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, в Киевской государственной консерватории.

Сейчас артист исследует психологию творчества. По этой тему Эль Кравчук готовится написать докторскую работу. В беседе с Коротко Про он рассказал, что учится на философском факультете, и предстоящий год будет для его обучения финальным, и поэтому - очень важным.

видео дня

"Остался еще год (в аспирантуре - прим. редактора). И это будет ответственный год, я буду писать докторскую работу. Это факультет философии. Но на этом факультете есть возможность исследовать психологию творчества. Например, работа с инклюзивными детьми, как с ними поставить спектакль в саду. Чтобы всем детям это удалось, спектакль должен быть очень простым, понятным, несложным. И тот, кто его ставит, должен все делать по технологии. Об этой технологии будет моя работа", - говорит артист.

El Кравчук где сейчас - Эль Кравчук учится в университете и пишет научную работу / instagram.com/el.kravchuk

Также El Кравчук признался, что учится, чтобы угодить маме - она всегда мечтала видеть сына образованным. "И для себя, и, наверное, для мамы (пошел учиться дальше - прим. редактора), она мечтала, чтобы я был образованным. Когда она услышала об этой идее, была в восторге. Поэтому, наверное, даже больше для мамы это делаю. И это же классно, когда человек становится лучше и лучше", - поделился он.

El Кравчук где сейчас - Эль Кравчук учится в университете и пишет научную работу / instagram.com/el.kravchuk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская отпраздновала свое 50-летие. В день юбилея артистка заговорила о главной роли.

Также известный украинский певец Юрко Юрченко публично обозвал и унизил Виктора Павлика. Юрченко раскрыл свое видение политической позиции бывшего друга, которую сам считает неприемлемой.

Читайте также:

О персоне: EL Кравчук EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред