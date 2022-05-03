"Чорнобаївка - чорне пекло ворогів": ЗСУ записали песню и клип о Чернобаевке

Светлана Реднич зажигательно исполнила песню/Скриншот клипа

Cветлана Реднич, солистка Заслуженого академического Образцово-показательного Оркестра Вооруженных сил Украины исполнила песню о Чернобаевке.

"Очаровательная украинка мгновенно превращается в разные образы, чтобы ввести врага в заблуждение, запутать, закружить – и снова и снова завязать в узел все пути-дороги, в очередной раз привести в ту же Чернобаевку, под точный удар наших воинов", - описывают песню на странице Генерального штаба ЗСУ в Facebook.

"Впрочем, кто сказал, что враги хорошо горят только в Херсонской области? Сейчас вся Украина для российских пришельцев – одна большая и смертельно опасная Чернобаевка, черный ад для врагов", - сообщают в Генштабе.

Что такое Чернобаевка

Ранее Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинские военные многократно в результате авиаударов уничтожали военную технику, личный состав противника, боеприпасы.

"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста - антоновский мост и мост в Новой Каховке", - отметил он.

По словам Арестовича, там получается очень узкий проход, но оккупантов "огромное количество", и продвигаться вглубь Украины, они могут лишь "капиллярным путем".

"И как не прячься в открытой степи, все равно мы находим их чаще, чем им хотелось бы", - добавил он.