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Член королевской семьи с визитом в Киеве: Елена Зеленская покорила стильным образом

Элина Чигис
30 апреля 2024, 11:16
Герцогиня Эдинбургская приехала в Киев и уже встретилась с Еленой Зеленской и Владимиром Зеленским.
герцогиня Эдинбургская Софи, Елена Зеленская
Герцогиня Эдинбургская Софи с визитом в Киеве / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину с визитом прибыла член британской королевской семьи - герцогиня Эдинбургская Софи.

Елена Зеленская в своих соцсетях рассказала, что герцогиня встретилась с людьми, которые пережили сексуальное насилие, а затем пообщалась с Владимиром Зеленским.

"Первый с начала полномасштабного вторжения визит члена королевской семьи Великобритании в Украину. Быть сегодня на украинской земле – настоящее мужество и храбрость. А для украинцев каждый такой визит – проявление солидарности и поддержки", – отметила Елена Зеленская.

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Также первая леди Украины высказала герцогине Софи слова благодарности.

"В разговоре с Ее Королевским Высочеством поблагодарила за участие Великобритании в судебном преследовании за российские военные преступления. Это поддержка со стороны Соединенного Королевства и Консультативной группы по вопросам жестоких преступлений, и мобильных групп правосудия, а также обучение наших судей и криминалистов", – написала Зеленская.

Герцогиня Эдинбургская посетила центр помощи спасенным, к созданию сети которых присоединилось британское правительство. Еще Зеленская показала герцогине Софи тысячелетнюю достопримечательность из фонда ЮНЕСКО – Софию Киевскую.

Для встречи герцогиня одела платье от бренда Etro стоимостью $1300., дополнив образ голубым клатчем от бренда Sophie Habsburg и белыми лоферами Nicola Sexton.

А первая леди Украины оделась в костюм синего цвета: брюки палаццо и двубортный жакет. Образ она завершила коричневой рубашкой и брошью золотого цвета в форме границ Украины.

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Отметим, первая леди Украины Елена Зеленская поддержала принцессу Уэльскую от лица себя и всего украинского народа на фоне официального сообщения об онкозаболевании Кейт Миддлтон.

А также Елена Зеленская продемонстрировала элегантный лук на встрече с королевой Камиллой. Для встречи Елена выбрала фактурный короткий пиджак кремового цвета, черные брюки-палаццо, которые уже стали визитной карточкой в образах первой леди, а также черные туфли-лодочки.

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