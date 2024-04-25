Добрый знак от короля: Чарльз III даровал Кейт Миддлтон новый королевский титул

Принцесса Кэтрин стала первой за последние сто лет носительницей почетного звания.

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Король Чарльз III наградил Кейт Миддлтон новым званием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/princeandprincessofwales

Вопреки слухам о том, что король Чарльз III на дух не переносит свою невестку, принцессу Кэтрин Уэльскую, потому что видит в ней конкурентку в борьбе за любовь подданных, монарх широкий публичный жест по отношению к ней.

По данным издания ENews британский король пожаловал Кейт Миддлтон новый королевский титул. За ее многолетнюю старательную службу короне Чарльз III назначил принцессу королевским представителем Ордена кавалеров почета.

Орден был учрежден еще в 1917 году королем Георгом V. Его вручают за достижения в государственной службе, искусстве, медицине и науке.

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Принцесса Кэтрин Уэльская - первый представитель британской королевской семьи, который получил этот титул за более чем 100 лет существования Ордена. Кроме того Чарльз III пожаловал своему первому наследнику, принцу Уильяму Уэльскому, звание Великого магистра Почетнейшего ордена Бата, которое некогда носил сам монарх.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости:

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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