Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

Врачи подозревают у Навки рецидив старой болезни.

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Татьяна Навка резко пропала из социальных сетей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/navka_show

Бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне ‒супруга пресс-секретаря диктатора РФ Владимира Путина Татьяна Навка неожиданно пропала из социальных сетей, а также не появится на своем собственном шоу.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Навка серьезно заболела. Более того, ее болезнь настолько серьезная, что даже сам фигурист Петр Чернышев, который недавно похоронил супругу Анастасию Заворотнюк, был вынужден прервать траур.

Премьера шоу Навки состоялась в Сочи 13 августа. Роль хозяина вечера неожиданно занял фигурист Дмитрий Чернышев. В анонсах нигде не значилось имя вдовца. Поклонники не ожидали увидеть его в этот день.

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В своем приветственном слове фигурист отметил, что Татьяна Навка не смогла присутствовать на шоу по состоянию здоровья.

"Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить её детище", - заявил он.

Кто такая Татьяна Навка? Татьяна Навка — советская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006) с 2014 года является супругой пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи со вторжением России на Украину. С июня 2022 года — под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других стран, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее 48-летняя уроженка Украины (Навка родилась в Днепропетровске, ныне Днепр - Главред) выложила картинку с изображением торгового центра в Подмосковье, где произошли массовые убийства, написав, что это "страшная трагедия, в которую сложно поверить".

Отметим, ранее одно из пропагандистских СМИ выложило фото, как Лорак дружески приклонилась к немаленькому животу Татьяны Навки, бывшей фигуристке, а теперь жены лжеца и главного рупора Кремля Дмитрия Пескова.

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