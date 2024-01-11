Украла и опорочила: песня Кристины Соловий звучала в шоу жены путиниста Пескова

Кроме сверхпопулярной "Тримай" на русском языке зазвучала другая украинская песня, которая давно считается народной.

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Татьяна Навка украла песню у Кристины Соловий и использовала ее в своем шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, скриншот из соцсетей

Украинская певица Кристина Соловий в рамках альбома "Жива вода" в 2015 году выпустила песню "Тримай", которая моментально стала популярной. Через 8 лет над треком надругалась страна-оккупант.

На своей странице в Instagram Соловий рассказала, что "Тримай" перевели на русский язык и использовали в ледовом шоу Татьяны Навки - бывшей украинки, фигуристки и жены Пескова, пресс-секретаря путина.

"Это не первое воровство моих произведений ра**истами. И речь не о краже одной песни "Тримай". И даже не о том, что жена Пескова танцует под мою песню, с переработанным текстом на русском. Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. ... Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы защитить свое", - пишет певица. Она также добавила, что намерена судиться, так как "жена пескова украла и опорочила ее интеллектуальную собственность".

Оказалось, что постановка Навки была по мотивам повести Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". Премьера состоялась еще 22 декабря, и кроме песни Соловий в ней звучала песня украинского писателя Николая Старицкого "Ніч яка місячна" в переводе на русский язык. Об этом рассказывает издание KP.ua.

Примечательно, что песню "Ніч яка місячна" на русском языке спели певцы-предатели Ани Лорак и Александр Панайотов - бывшие украинцы, которые сейчас живут в стране-оккупанте и игнорируют войну в Украине. Также Соловий выяснила, что ледовую вакханалию "ставил" режиссер и хореограф из Мукачево Василий Козарь.

Татьяна Навка украла песню у Кристины Соловий и использовала ее в своем шоу / instagram.com/soloviyka

Смотрите видео с номерами шоу Навки под аккомпанемент украденных и переведенных на русский язык украинских песен:

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