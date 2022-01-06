"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл встала на голову, раздвинув стройные ноги

51-летняя супермодель проявила чудеса ловкости и гибкости.
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл практикует йогу, благодаря чему ее тело, и без того стройное подтянутое, приобрело невиданную пластичность.
51-летняя Кэмпбелл сейчас адепт здорового образа жизни, но долгое время боролась с наркотической и алкогольной зависимостью, а курить бросила лишь пару лет назад - в 2019 году.
Йога и медитации позволяют Черной пантере поддерживать свое тело в форме, и достичь гибкости и пластичности кошек, с которыми ее сравнивают.
Так модель показала серию фотографий, сделанных во время ее занятий йогой с инструктором, который ее страховал.
Наоми Кэмпбелл с легкостью встала на голову с прямыми ногами. Далее она усложнила стойку - развела ноги в стороны и сложила из них позу лотоса.
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Ранее партнерша Melovin по Танцам со звездами Лиза Русина показала пирсинг сосков.
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