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Через два года после развода: лидер Без Обмежень сообщил о помолвке

Анна Подгорная
2 июля 2025, 13:12
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Роман с новой возлюбленной Танчинец рассекретил чуть больше года назад.
Сергей Танчинец с невестой Юлианой
Сергей Танчинец личная жизнь - лидер Без Обмежень сделал предложение своей пиарщице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliana_koretska

Кратко:

  • Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая помолвлены
  • Это будет второй брак для артиста

Украинский певец и фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец в мае 2024 года раскрыл свой роман с пиар-менеджером коллектива Юлианой Корецкой. Сегодня возлюбленная музыканта сообщила о помолвке.

Танчинец сделал предложение избраннице во время совместного отдыха в Карпатах. Кроме обручального кольца с камнем он преподнес Юлиане огромный букет нежно-розовых пионов.

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"Миллионы миллиардов "да", - подписала Корецкая фото с помолвки в своем блоге в Instagram. В комментариях друзья и поклонники пары поздравляют влюбленных с важным шагом в их жизни. Также с добрыми пожеланиями к Сергею и Юлиане уже обратились Таянна, Злата Огневич, Катя Репяхова и др.

Сергей Танчинец женится на Юлиане Корецкой
Сергей Танчинец личная жизнь - лидер Без Обмежень сделал предложение своей пиарщице / instagram.com/yuliana_koretska
Сергей Танчинец женится на Юлиане Корецкой
Сергей Танчинец личная жизнь - лидер Без Обмежень сделал предложение своей пиарщице / instagram.com/yuliana_koretska
Сергей Танчинец женится на Юлиане Корецкой
Сергей Танчинец личная жизнь - лидер Без Обмежень сделал предложение своей пиарщице / instagram.com/yuliana_koretska

Для Сергея Танчинца это будет второй брак. С 2008 по 2023 год он был женат на женщине по имени Анна, от которой у артиста двое детей - сын Лукьян и дочь Анастасия.

Сергей Танчинец с детьми
Сергей Танчинец с детьми / instagram.com/sergii_tanchynets

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Кто такой Сергей Танчинец?

Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

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