Через два года после развода: лидер Без Обмежень сообщил о помолвке

Кратко:
- Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая помолвлены
- Это будет второй брак для артиста
Украинский певец и фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец в мае 2024 года раскрыл свой роман с пиар-менеджером коллектива Юлианой Корецкой. Сегодня возлюбленная музыканта сообщила о помолвке.
Танчинец сделал предложение избраннице во время совместного отдыха в Карпатах. Кроме обручального кольца с камнем он преподнес Юлиане огромный букет нежно-розовых пионов.
"Миллионы миллиардов "да", - подписала Корецкая фото с помолвки в своем блоге в Instagram. В комментариях друзья и поклонники пары поздравляют влюбленных с важным шагом в их жизни. Также с добрыми пожеланиями к Сергею и Юлиане уже обратились Таянна, Злата Огневич, Катя Репяхова и др.
Для Сергея Танчинца это будет второй брак. С 2008 по 2023 год он был женат на женщине по имени Анна, от которой у артиста двое детей - сын Лукьян и дочь Анастасия.
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Кто такой Сергей Танчинец?
Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).
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