"Человек паук, гадит": Лолиту в обтягивающем подняли на смех

Фото Лолиты Милявской не только возмутило пользователей сети, но и вызвало в них отвращение.

Лолиту в обтягивающем подняли на смех / скриншот

Российская певица Лолита Милявская, которая не стесняется примерять пикантные наряды несмотря на свой возраст, поразила поклонников очередной выходкой.

В сети появилось фото, на котором певицу запечатлели во время выступления.

Позу для пения она выбрала довольно необычную, отметили пользователи сети.

Лолита / соцсети

"Человек паук", "Гадит", "Позорище", "Ну зачем так одеваться?! Неужели зеркала нет", "Меня не Лолита удивляет... Задумайтесь - она же перед залом выступает... и люди ЭТО смотрят... еще и биллеты покупают. И, думаю, совсем недешевые", "Вот, дура старая, ничего святого, ни стыда, ни совести", - писали в комментариях под снимком.

Реакция соцсетей на фото Лолиты / скриншот

Реакция соцсетей на фото Лолиты / скриншот

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

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