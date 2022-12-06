"Человек паук, гадит": Лолиту в обтягивающем подняли на смех

Российская певица Лолита Милявская, которая не стесняется примерять пикантные наряды несмотря на свой возраст, поразила поклонников очередной выходкой.
В сети появилось фото, на котором певицу запечатлели во время выступления.
Позу для пения она выбрала довольно необычную, отметили пользователи сети.
"Человек паук", "Гадит", "Позорище", "Ну зачем так одеваться?! Неужели зеркала нет", "Меня не Лолита удивляет... Задумайтесь - она же перед залом выступает... и люди ЭТО смотрят... еще и биллеты покупают. И, думаю, совсем недешевые", "Вот, дура старая, ничего святого, ни стыда, ни совести", - писали в комментариях под снимком.
Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.
Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".
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