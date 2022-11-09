Лолита Милявская / Instagram

Российская певица Лолита, которая славится своими скандальными выходками и пророссийской позицией, несмотря на планомерное уничтожение Россией Украины, показала, как выглядит ее гримерка. Зрелище оказалось так себе.

В частности, оказалось, что у одиозной Лолиты нет своей зубной щетки, а в холодильнике у нее сало, а не "фуагра". Она также продемонстрировала пепельницу с бычками.

Ее вещи разложены как на вокзале, и в целом "бэкстейдж" выглядит грязно и нелицеприятно, как и сама Лолита.

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде.

В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

По данным Кp.ru, украинская певица Лолита вышла на сцену под композицию Моргенштерна "Каддилак", одетая в белый больничный халат и медицинскую маску.

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