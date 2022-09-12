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Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монарха

12 сентября 2022, 21:02

Здоровье нового короля теперь под пристальным наблюдением обеспокоенного народа.

Король Чарльз III
Король Чарльз III - что известно о здоровье британского монарха / instagram.com/theroyalfamily

8 сентября 2022 года Чарльз, принц Уэльский, стал королем Чарльзом III, передав титул наследного принца своему старшему сыну Уильяму. Законным правителем Соединенного королевства он стал сразу же после кончины своей матери, правящей королевы Елизаветы II, согласно принципу "Rex nunquam moritur"(Король никогда не умирает). Совет по престолонаследованию объявил о том, что король взошел на престол 10 сентября.

73-летний Чарльз III побил несколько возрастных рекордов - он является старейшим лицом, занявшим британский трон, а также дольше всех в истории Великобритании состоял в статусе наследного принца (предыдущий рекорд принадлежал его прапрадедушке Эдуарду VII).

Зрелый возраст нового монарха не может не пугать его народ, который еще не до конца оправился от внезапной смерти Елизаветы II. Хоть он и имеет неплохую наследственность (его отец умер в 99 лет, а мать - в 96), состояние здоровья Чарльза вызывает опасения.

В частности беспокоит их симптом, который сам король называет "мои колбасные пальцы" - опухшие пальцы и кисти рук, которые прекрасно видны на многих фотографиях.

Британский доктор Гарет Най дал комментарий Daily Star о том, какие заболевания могут прятаться за этими отеками. Он разъяснил, что отек - свидетельство того, что организм не выводит жидкость естественным путем, а накапливает ее по какой-либо причине. В случае монарха это могут быть возрастные изменения (симптом проявляется после долгого сидения), артрит, поразивший его кисти, чрезмерное употребление соли или побочный эффект препаратов от высокого кровяного давления.

Король Чарльз III
Король Чарльз III - что известно о здоровье британского монарха / instagram.com/theroyalfamily

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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