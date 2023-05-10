"Целую небеса": Анджелина Джоли показала свое редкое детское фото с покойной мамой

Маршелин Бертран не стало 15 лет назад, но она все еще служит горьким вдохновением для Джоли.

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Анджелина Джоли показала редкое фото покойной матери / ua.depositphotos.com

Американская актриса Анджелина Джоли делится личным и откровенным очень редко. Однако в канун 73-летия ее покойной матери, актрисы Маршелин Бертран, на своей странице в Instagram она опубликовала свой детский снимок с мамой с трогательным посланием.

Мама Джоли скончалась в возрасте 58 лет от продолжительной борьбы с раком яичников и молочной железы. Эти два типа онкологии - характерны для женской половины семьи Анджелины.

В 37 лет Анджелина обнаружила, что является носителем дефектного гена BRCA1, который повышал риск заболеть раком молочных желез до 87%. Два года спустя, пройдя ряд анализов, она также выяснила, что риск развития рака яичников у нее - 50%. Ее тетя и бабушка умерли от рака молочной железы и яичников соответственно.

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Тогда Джоли приняла решение принять превентивные меры и удалить органы, которые представляют опасность. Из-за этого ей пришлось перенести раннюю менопаузу, однако Анджелина считает, что это - малая цена за возможность сохранить жизнь ради своих детей.

Свою историю она широко освещала в прессе, чтобы донести до женщин важный посыл: их здоровье бесценно, и у них есть выбор. Смерть мамы для Анджелины Джоли всегда будет ассоциироваться с онкологией, поэтому она считает своей миссией повышать осведомленность про рак тех, кто находится в зоне риска.

"Моя мама любила Хендрикса. И всегда подписывала свои письма "Целую небеса" (цитата из песни Джимми Хендрикса Purple Haze - прим. редактора). Эти слова приобрели новый смысл после того, как она умерла. Посылаю свою любовь тем, кто также потерял близких и силы тем, кто в этот самый момент борется за свою жизнь и жизнь тех, кого любит. И обращаюсь к другим женщинам: пожалуйста, найдите время, чтобы позаботиться о себе и пройти маммографию, анализы крови или УЗИ, особенно если у вас есть семейная история рака", - обратилась к поклонникам актриса.

Анджелина Джоли в детстве с мамой Маршелин Бертран / instagram.com/angelinajolie

Ранее стало известно, что итальянская супермодель Бьянка Балти ради вдохновения своих дочерей полностью удалила молочные железы - таким образом манекенщица решила обезопасить себя от рака.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

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