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Бывший Мишиной Эллерт ответил на хейт из-за своего визита в США во время войны

18 августа 2022, 12:51

Александр Эллерт прямо рассказал, что приехал в Америку, в штат Калифорния, чтобы стать ведущим концерта по случаю Дня Независимости Украины.

Эллерт, Мишина
Бывший Мишиной Эллерт ответил на хейт из-за своего визита в США во время войны/ коллаж фото Instagram

Украинский шоумен, сценарист и победитель шоу "Холостячка" с участием актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт ответил на критику пользователей Сети, которую вызвала его поездка в США, в штат Калифорния. Свою позицию он изложил в Instagram.

Фолловеры возмутились ‒ мог, как Эллерт смог уехать из Украины во время войны. В ответ на это он оставил ироническое сообщение, но, впрочем, цели своей поездки не рассекретил. И опять получил хейт в свою сторону

Теперь же Эллерт прямо рассказал, что приехал в Америку, чтобы стать ведущим концерта по случаю Дня Независимости Украины, который пройдет 24 августа в Лос-Анджелесе.

Известно, что на мероприятии будут петь Мика Ньютон, Виталий Козловский, Позитив и HANUMIKE. Ведущие концерта – Алина Шаманская, Анатолий Анатолич и, собственно, Александр Эллерт.

Бывший Мишиной Эллерт ответил на хейт из-за своего визита в США во время войны

Как говорит шоумен, все деньги, которые удастся собрать на мероприятии, будут использованы на закупку медицинского оборудования для украинских больниц.

Также Эллерт рассказал фолловерам, что с 2020 года он больше не работает в студии "Квартал 95".

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что познакомила своего 10-летнего сына Платона с его биологическим отцом - они встретились впервые за всю жизнь мальчика.

Также она заявила, что планирует продолжить общение с Александром Эллертом - в одном из интервью она призналась, что жила с бывшим возлюбленным какое-то время в начале полномасштабной войны.

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Автор: Егор Бунин
Ксения Мишина Холостячка 2021 Александр Эллерт
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