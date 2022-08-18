Бывший Мишиной Эллерт ответил на хейт из-за своего визита в США во время войны/ коллаж фото Instagram

Украинский шоумен, сценарист и победитель шоу "Холостячка" с участием актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт ответил на критику пользователей Сети, которую вызвала его поездка в США, в штат Калифорния. Свою позицию он изложил в Instagram.

Фолловеры возмутились ‒ мог, как Эллерт смог уехать из Украины во время войны. В ответ на это он оставил ироническое сообщение, но, впрочем, цели своей поездки не рассекретил. И опять получил хейт в свою сторону

Теперь же Эллерт прямо рассказал, что приехал в Америку, чтобы стать ведущим концерта по случаю Дня Независимости Украины, который пройдет 24 августа в Лос-Анджелесе.

Известно, что на мероприятии будут петь Мика Ньютон, Виталий Козловский, Позитив и HANUMIKE. Ведущие концерта – Алина Шаманская, Анатолий Анатолич и, собственно, Александр Эллерт.

Как говорит шоумен, все деньги, которые удастся собрать на мероприятии, будут использованы на закупку медицинского оборудования для украинских больниц.

Также Эллерт рассказал фолловерам, что с 2020 года он больше не работает в студии "Квартал 95".

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала, что познакомила своего 10-летнего сына Платона с его биологическим отцом - они встретились впервые за всю жизнь мальчика.

Также она заявила, что планирует продолжить общение с Александром Эллертом - в одном из интервью она призналась, что жила с бывшим возлюбленным какое-то время в начале полномасштабной войны.

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