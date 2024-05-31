Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Фанаты Анастасии Заворотнюк возмущены поступком Сергея Жигунова.

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Сергей Жигунов проигнорировал смерть своей некогда любимой женщины / Коллаж Главред, фото Instagram/ zhigunov_sergey, KP.ru

Бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк, который играл с ней в сериале "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов, неприятно удивил российских поклонников умершей актрисы.

Так, по данным пропагандистского издания 7dn.ru, Жигунов никак не отреагировал на смерть своей коллеги и любимой женщины. Он ни одним словом не упомянул о том, что актриса скончалась после продолжительной болезни.

Его страницы в соцсетях никак не отобразили то, что актер жалеет или хотя бы почитает Анастасию Заворотнюк.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Как известно, роман Жигунова и Заворотнюк зародился на съемках ситкома "Моя прекрасная няня". Тогда актер настолько влюбился в Заворотнюк, что даже ушел из семьи и бросил свою жену.

Однако роман пары длился недолго. Скоро они расстались - Жигунов вернулся к своей жене, а Заворотнюк встретила своего будущего мужа Петра Чернышова.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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