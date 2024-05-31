УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Алена Кюпели
31 мая 2024, 15:12
1142
Фанаты Анастасии Заворотнюк возмущены поступком Сергея Жигунова.
Сергей Жигунов проигнорировал смерть своей некогда любимой женщины
Сергей Жигунов проигнорировал смерть своей некогда любимой женщины / Коллаж Главред, фото Instagram/ zhigunov_sergey, KP.ru

Бывший возлюбленный Анастасии Заворотнюк, который играл с ней в сериале "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов, неприятно удивил российских поклонников умершей актрисы.

Так, по данным пропагандистского издания 7dn.ru, Жигунов никак не отреагировал на смерть своей коллеги и любимой женщины. Он ни одним словом не упомянул о том, что актриса скончалась после продолжительной болезни.

Его страницы в соцсетях никак не отобразили то, что актер жалеет или хотя бы почитает Анастасию Заворотнюк.

видео дня

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Как известно, роман Жигунова и Заворотнюк зародился на съемках ситкома "Моя прекрасная няня". Тогда актер настолько влюбился в Заворотнюк, что даже ушел из семьи и бросил свою жену.

Однако роман пары длился недолго. Скоро они расстались - Жигунов вернулся к своей жене, а Заворотнюк встретила своего будущего мужа Петра Чернышова.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

16:26 Деньги
Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

16:15 Политика
Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк

16:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Этот человек болен : известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион 28324

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой 4491

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в Харькове 3834

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

Мужчины пристают к девушке в спортзале, но когда она оборачивается - убегают 3641

Мужчины пристают к девушке в спортзале, но когда она оборачивается - убегают

Последние новости

16:34

"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

16:33

Украина контролирует более 70% Волчанска: в ВСУ раскрыли новую татику РФ

16:26

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

16:15

Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

16:03

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна ЧечелюкФотоВидео

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
16:00

Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слезВидео

16:00

Наташа Королева призналась в своей неспособности иметь детейВидео

15:39

Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленныхФотоВидео

15:38

В Украине резко вырастут цены на бензин и газ: в парламенте приняли решение

Реклама
15:23

Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубникуВидео

15:14

Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить

15:12

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

15:09

Не сумасшедший, а опасный: Зеленский рассказал, чего следует ждать от Путина

15:03

Отрастил бороду и похудел: Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе

14:41

В эфире подрались участницы шоу "Супермама"Видео

14:37

Град, шквалы, смерчи и +36 градусов: какой будет погода в июне 2024 года

14:34

"Повышенная опасность для 1 города Украины": что задумала устроить Россия - прогноз

14:33

Самолеты-разведчики и не только: Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией

14:30

Надо найти леопарда в джунглях за 8 секунд: лучший способ проверить внимательность

14:19

Украина сможет истребителями F-16 бить по России: союзник в ЕС дал зеленый свет

Реклама
14:03

Как выбрать цвет кровли: советы от экспертов компании Good Roof новости компании

13:50

Путинист Никита Джигурда будет воевать против украинцев на Донбассе - СМИ

13:42

Получите урожай еще до холодов: что посадить после чеснока - главное правилоВидео

13:36

Украина вернула из российского плена 75 граждан - ЗеленскийФото

13:32

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса

13:28

Когда и как правильно пропалывать картошку: урожай просто завалит закромаВидео

13:17

Запад разрешил ВСУ бить своим оружием по РФ: Медведев разразился бурной истерикой

13:15

Российское ПВО в Крыму "ослепло": СБУ нанесли удар дронами по уникальной РЛС

13:11

Жизнь в эпоху перемен с возвышенным нравом: рецензия на фильм "Ты меня любишь?"

12:39

"Некоторые страны не ставили ограничений": в НАТО сделали заявление об ударах по РФ

12:22

Нечто большее, чем буферная зона: эксперт рассказал о планах врага в ХарьковеВидео

12:21

Германия официально разрешила Украине атаковать цели в России немецким оружием

12:09

Такое событие: София Ротару вышла на связь и поделилась своей радостью

12:01

Украина сегодня подпишет 3 соглашения по безопасности: Зеленский назвал страны

11:47

"Будут отгрызать по кусочку": эксперт оценил риск захвата Харькова и СумВидео

11:44

США разрешили бить HIMARS по РФ: у Зеленского сделали заявление – The Guardian

11:37

Удар ATACMS по Воронежу, откуда бомбили Харьков: эксперт назвал условиеВидео

11:23

Россияне "стирают" Волчанск: боец рассказал о пике боевых действий на Харьковщине

11:21

Не поздно посадить в июне на огороде: новый урожай сразу попрет как на дрожжахВидео

11:07

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Обезьянам - счастливый день, Собакам - крупная обида

Реклама
11:04

"Света, возьми трубку!": под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадрыВидео

10:59

Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

10:35

ПВО бессильна: в Генштабе раскрыли детали взрывов в Краснодарском крае РФ

10:32

Европа потихоньку приходит в себя, очередь за СШАмнение

10:21

"Вышла замуж по приколу": Ирина Горовая сделала признание

10:01

Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

09:46

Применили 8 ракет "Нептун": журналист раскрыл подробности удара по порту Кавказ в РФ

09:31

Грозит тюрьма: Трампа признали виновным в сокрытии денег - CNN

09:22

Быстро и полезно: что приготовить из куриного филе – идеальный рецептВидео

09:11

РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атакиФото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять