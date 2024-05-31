Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса

Ольга Орлова рассказала о том, как болела Анастасия Заворотнюк.

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Ольга Орлова рассказала о последних днях Заворотнюк / Коллаж Главред, фото Instagram/olgaorlova1311

Российская певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова, которая была близкой подругой покойной Жанны Фриске, рассказала о том, как вела себя и чувствовала Анастасия Заворотнюк, о смерти которой стало известно 30 мая.

По словам Орловой, которую цитирует пропагандистского СМИ, вначале болезни Заворотнюк с ней связался муж артистки, который попросил о встрече. Ему нужна была консультация относительно диагноза Заворотнюк. Певица добавляет, что актриса приехала с ним и они подружились.

Она также добавляет, что все визиты Орловой были строго засекречены, чтобы информация и фотографии больной актрисы не попали в СМИ.

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Также росСМИ добавляют, что работники больницы и врачи строго следили за тем, чтобы никто не сделал фото Заворотнюк. Говорят, что актриса сильно изменилась и семья сильно переживала, чтобы ее фото не попали в сеть.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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