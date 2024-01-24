Бывшая жена Узелкова впервые рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

Марина Боржемская откровенно рассказала о том, что происходило в ее семье.

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Марина Боржемская рассказала о бывшем муже / Коллаж Главред, фото Instagram/uzelkova.marina, uzelkov_official

Бывшая жена спортсмена и боксера Вячеслава Узелков Марина Боржемская, с которой боксер прожил 22 года и разводился с ужасным скандалом, впервые прокомментировала отношения со своим бывшим мужем.

О том, что творилось в звездной семье, Боржемская рассказала в интервью проекту "Слава плюс".

По словам Боржемской, в ее доме присутствовало насилие и манипуляции.

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"У меня абьюзинг был больше не в том, чтобы поднять руку. Это моральный абьюзинг. Это какая-то моя жертвенность, это ответственность за то: "а что он без меня будет", "как он без меня". Живя с этим человеком на одной территории, который знал, на какие струны нажать в моем сердце, в моей душе, что мне нужно сказать для того, чтобы я не собрала вещи и не ушла, сманипулировать тем, что кроме меня никого в жизни больше нет и не на кого положиться", - рассказала Боржемская в интервью.

Селебрити добавляет, что ей было сложно принять то самое главное решение, на которое она все-таки решилась, когда родила второго ребенка - сына Роберта.

"Первое мое решение было, когда я хочу уйти, это когда я родила Роберта. Я поняла, что это не мой человек по жизни. Вот окончательно для себя поняла, что я не хочу с ним жить. Я стала мамой для него. Потом жалко. Заболел инсультом. Опять же, я не могу оставить человека. Я бы никогда не бросила человека в болезни. Потому что мы с ним прожили столько жизни, я от него родила детей. Я не могу просто так отнестись к нему", – добавила Боржемская.

Отметим, что с Мариной Боржемской, боксер прожил 22 года, и разводился с ужасным скандалом, который широко освещали СМИ в 2018 году. От брака с Боржемской у Узелкова двое детей - Роберт и Оливия, связь с которыми спортсмен не поддерживает.

Летом 2021 года Вячеслав Узелков принял участие в шоу Одруження наосліп, так как, по его словам, был готов найти свою настоящую любовь. В пару спортсмену выбрали Юлию Черницкую - "фитнес-маму" четверых дочерей. Несмотря на то, что Черницкая и Узелков были давно знакомы, отношения не сложились - после проекта фитнес-мама назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

Ранее также Узелкова разозлил вопрос о том, почему он не видится с детьми. Он сразу встал со стула, и начал снимать с себя петличку с микрофоном и матерится.

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