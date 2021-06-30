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Бывшая жена Dzidzio Слава Притула заинтриговала фото с молодым красавчиком

30 июня 2021, 15:46

Украинская певица Slavia показала новые фото с такинсвенным молодым человеком, и рассекретила, кто это.

Ярослава Притула
Ярослава Притула / instagram.com/slavia_official/

Певица Slavia в процессе развода с мужем Михаилом Хомой, известным под псевдонимом Dzidzio. Она не очень активно ведет свои соцсети, но часто публикует материалы в сториз.

Новый кадр с неизвестным молодым человеком заинтриговал ее поклонников и поклонниц, тем более, что Славия показала парня со спины и подписала так: "Родная душа".

Однако, позже она опубликовала фото с ним повернутым лицом к объективу. Оказывается, это ее брат, с которым она давно не общалась. Он профессионально занимается карате, и по словам Ярославы - чемпион в этом виде спорта.

Она мило позировала с братом, и рассказала, что нашла их общие черты не только во внешности.

Как призналась Ярослава, последний раз она видела брата, когда он был еще ребенком.

Напомним, что в недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.

Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.

Михаил Хома Славия новости шоу бизнеса
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