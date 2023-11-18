Бывшая солистка ВиаГры раскрыла, что думает Константин Меладзе о войне

Анастасия Кожевникова рассказала о том, что в голове у Константина Меладзе.

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Бывшая солистка музыкальной группы выдала Меладзе / Коллаж Главред, фото скриншот, Вечерняя Москва

Анастасия Кожевникова, бывшая солистка музыкального коллектива "ВиаГра", который продюсировал бывший муж украинки Веры Брежневой Константин Меладзе, рассказала о позиции последнего.

Об этом она сообщила в программе "Утро в большом городе".

По словам певицы, после начала российского вторжения в Украину, она переписывалась с Константином Меладзе. На вопрос о том, обговаривали ли звезды войну, Кожевникова постаралась ответить очень дипломатично.

"Обсуждали, но я ничего не могу говорить. Если вы хотите услышать его мнение, то оно такое же, как и наше. Но больше не могу ничего говорить, это неправильно", - рассказала она.

Артистка также добавила, что попыталась начать свой сольный проект, но у нее не получилось. Из-за этого она страдала от депрессии.

Напомним, недавно стало известно о том, что Константин Меладзе оперативно продает свою виллу в оккупированном Россией Крыму. Основная причина - возможная "национализация" имущества в беззаконной России.

Также VERA (Вера Брежнева) дала редкий публичный комментарий относительно ее отношений с Константином Меладзе. Она высказалась о причинах развода.

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