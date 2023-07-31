Бывшая Кличко засветила стройную подтянутую фигуру в купальнике

Бывшая жена столичного градоначальника столицы Украины Виталия Кличко Наталья Егорова, живет свою прекрасную холостяцкую жизнь.
Так, на своей странице в Instagram, Наталья Егорова, мама троих детей, поделилась свежими фото, где продемонстрировала свою молодую и подтянутую фигуру.
В частности, Наталья, видимо, отправилась провести летние каникулы у моря и показала себя в купальнике. К слову, 49-летняя женщина выглядит прекрасно. "Нечего добавить! Это каникулы", - написала она.
Кстати, она продолжает тренироваться и следить за собой.
На видео - бывшая жена Виталия Кличко наслаждается отдыхом на море:
Отметим, что после развода с мэром Киева и сильным спортсменом Виталием Кличко, певица и бывшая жена боксера Кличко Наталья Егорова живет в Германии и ведет там активную светскую жизнь.
Напомним, ранее Наталья Егорова с первенцем погуляла на выпускном вечере младшего сына от мэра Киева.
Главред также сообщал о том, что Егорова опубликовала фотовоспоминание со своего путешествия, в которое она отправилась осенью прошлого года. Тогда фрагменты ее отдыха заснял известный немецкий фотограф Патрик Амос.
Вас также может заинтересовать: