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Бывшая Кличко засветила стройную подтянутую фигуру в купальнике

Алена Кюпели
31 июля 2023, 23:49 обновлено 31 июля, 23:56
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Наталья Егорова показала фото подтянутой стройной фигуры на отдыхе.
Наталья Егорова
Наталья Егорова и ее холостяцкие каникулы на море / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена столичного градоначальника столицы Украины Виталия Кличко Наталья Егорова, живет свою прекрасную холостяцкую жизнь.

Так, на своей странице в Instagram, Наталья Егорова, мама троих детей, поделилась свежими фото, где продемонстрировала свою молодую и подтянутую фигуру.

В частности, Наталья, видимо, отправилась провести летние каникулы у моря и показала себя в купальнике. К слову, 49-летняя женщина выглядит прекрасно. "Нечего добавить! Это каникулы", - написала она.

видео дня

Кстати, она продолжает тренироваться и следить за собой.

На видео - бывшая жена Виталия Кличко наслаждается отдыхом на море:

Отметим, что после развода с мэром Киева и сильным спортсменом Виталием Кличко, певица и бывшая жена боксера Кличко Наталья Егорова живет в Германии и ведет там активную светскую жизнь.

Напомним, ранее Наталья Егорова с первенцем погуляла на выпускном вечере младшего сына от мэра Киева.

Главред также сообщал о том, что Егорова опубликовала фотовоспоминание со своего путешествия, в которое она отправилась осенью прошлого года. Тогда фрагменты ее отдыха заснял известный немецкий фотограф Патрик Амос.

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