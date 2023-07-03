Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

Наталья Егорова с первенцем погуляла на выпускном вечере младшего сына от мэра Киева.

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Наталья Егорова показала младшего сына от Виталия Кличко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась с поклонниками своей материнской гордостью - ее младший сын от политика, 18-летний Максим-Александр Кличко, блестяще закончил Международную школу Гамбурга.

О планах парня на будущее пока говорить рановато, и пока Егорова наслаждается обществом сына. Она посетила его выпускной вечер, и показала несколько забавных фото на своей странице в Instagram.

Поздравить брата также приехал первенец Кличко и Егоровой - 23-летний Егор-Дэниел. Их единственная дочь Лиза по какой-то причине на торжественном мероприятии отсутствовала.

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Наталья Егорова пришла на выпускной Максима в стильном брючном костюме оверсайз мятного оттенка и с минимумом макияжа. На фоне сыновей она выглядела очень молодо и свежо.

Стоит отметить, что Максим Кличко вырос не только привлекательным молодым человеком, но и обогнал в росте своего отца - в семье Кличко самый младший сын оказался выше всех.

Максима Кличко с выпуском со школы пришли поздравить мама и старший брат / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

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