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Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

Анна Подгорная
3 июля 2023, 13:55 обновлено 3 июля, 14:19
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Наталья Егорова с первенцем погуляла на выпускном вечере младшего сына от мэра Киева.
Наталья Егорова
Наталья Егорова показала младшего сына от Виталия Кличко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась с поклонниками своей материнской гордостью - ее младший сын от политика, 18-летний Максим-Александр Кличко, блестяще закончил Международную школу Гамбурга.

О планах парня на будущее пока говорить рановато, и пока Егорова наслаждается обществом сына. Она посетила его выпускной вечер, и показала несколько забавных фото на своей странице в Instagram.

Поздравить брата также приехал первенец Кличко и Егоровой - 23-летний Егор-Дэниел. Их единственная дочь Лиза по какой-то причине на торжественном мероприятии отсутствовала.

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Наталья Егорова пришла на выпускной Максима в стильном брючном костюме оверсайз мятного оттенка и с минимумом макияжа. На фоне сыновей она выглядела очень молодо и свежо.

Стоит отметить, что Максим Кличко вырос не только привлекательным молодым человеком, но и обогнал в росте своего отца - в семье Кличко самый младший сын оказался выше всех.

Максим Кличко с семьей
Максима Кличко с выпуском со школы пришли поздравить мама и старший брат / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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