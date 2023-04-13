Бывшая жена Виталия Кличко поделилась ярким пляжным фото

Наталья Егорова разбавила серые будни поклонников своим солнечным сиянием.

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Наталья Егорова показала пляжное фото в тунике / instagram.com/natalia_yegorova

Весна пока не радует ни теплом, ни солнцем, и похоже, что Наталья Егорова, певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, заскучала в Германии по морскому бризу и яркому солнцу.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотовоспоминание со своего путешествия, в которое она отправилась осенью прошлого года. Тогда фрагменты ее отдыха заснял известный немецкий фотограф Патрик Амос.

Для него Егорова позировала на берегу моря в белоснежном плетеном платье. На снимке, которым Наталья поделилась в социальных сетях, она сидит в плетеном кресле и широко улыбается, глядя вдаль.

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"Каждое фото изображает эмоции. И мне просто хотелось разделить их с вами", - подписала фотографию экс-жена Кличко. Она также поблагодарила Амоса за незабываемую съемку.

Летний снимок поклонники Натальи приняли благосклонно, ведь он буквально излучает солнечный свет, которым пропитана каждая клеточка неотразимой Егоровой.

Наталья Егорова показала пляжное фото в тунике / instagram.com/natalia_yegorova

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

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