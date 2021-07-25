"Были всевозможные препараты": Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба / Instagram

Юрий Бардаш, который женился на киевской модели, показал подросшего сына от первого брака, и рассказал, какие у него были проблемы с наркотиками во время общения с Катей Осадчей для Шоу Світське життя.

Он подробно рассказал про домашние роды, и как избавился от наркозависимости.

"Карьера продюсера у меня на первом месте стоит, а Юра - это для души. Потому что мне больше нравится делать массовые проекты", - рассказал Бардаш Осадчей.

Юрий Бардаш пришел на светскую тусовку с сыном, и на вопрос об отношениях с бывшей женой Луной, просто объяснил, чем все закончилось.

"Конечно же мне стыдно за то письмо. Конечно же, это все было ужасно, ничего не мог с собой поделать тогда - не хватало во мне ни культуры, ни осознания происходящего, и вылилось все в канализацию такую - людей повеселило, на цитаты раскидали. Мы в хороших отношениях с моей бывшей женой с Кристной. Берегите все своих жен и не делайте моих ошибок. А если уже сделали - не парьтесь, а постарайтесь достать в себе лучшее и постарайтесь начать жизнь по-новому", - сказал он.

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Также Юрий рассказал, что роды его второй жены, которые проходили дома - была не показуха, так как присутствовали медсотрудники, которые контролировали процесс.

"Моя супруга ну супер-сильная женщина - она сказала: "Я хочу рожать дома" - ей аплодисменты и спасибо ей за Сарочку", - объяснил Бардаш.

Также он признался о том, что принимал вещества.

"В моей жизни были всевозможные препараты какое-то время - не буду скрывать. Уже какое-то время никаких наркотиков, и в мою жизнь начали приходить подарки трезвости. Я научился жить трезво, делать новых украинских артистов. Что для мужчины трезвость - это контроль себя, контроль всего вокруг, я к этому пришел", - объяснил он.

Он рассказал, что побыл послушником в Почаеве, и напитался там "духом", после чего "воскрес". Он признался, что он не принимал тяжелые наркотики, это было связано с травкой, поэтому он не обращался в рехаб. Он сравнил это с пивом - когда человек не осознает, сколько его выпил, и к вечеру уже никакой.

Напомним, что в 2020 году Юрий Бардаш женился и стал отцом второй раз - они проводили домашние роды, где родилась их дочь Сара.

До этого, Бардаш "прославился" разборками с первой женой, которая ему жестоко изменяла, и объявила, что он ее избивает.

Посмотреть весь выпуск шоу Світське життя с Катей Осадчей за 24 июля можно на сайте 1plus1.video.