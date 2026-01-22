Укр
Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

Виталий Кирсанов
22 января 2026, 16:33
Супруги, которые недавно отпраздновали 16-ю годовщину брака, много лет считались одним из самых крепких и стильных союзов в шоу-бизнесе.
Актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки на грани развода
Актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки на грани развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chrishemsworth

Одна из самых прочных пар Голливуда - актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки - оказалась в центре громких слухов о возможном разводе.

Инсайдеры рассказали Radar Online, что звезды якобы находятся на грани объявления о разрыве после месяцев жизни порознь из-за работы. Источники утверждают, что напряженные графики съемок, длительные разлуки и разные профессиональные приоритеты создали беспрецедентное давление на их отношения.

Супруги, которые в конце 2025 года отпраздновали 16-ю годовщину брака, много лет считались одним из самых крепких и стильных союзов в шоу-бизнесе. Последний раз их вместе видели на публике в новогоднюю ночь на яхте в Сиднейской гавани. До этого они долгое время не появлялись вместе, кроме совместного выхода на показ документального фильма Хемсворта "A Road to Remember".

Слухи усилились после того, как актера недавно сфотографировали на пляже без его узнаваемого обручального кольца с черным камнем. По словам близких к паре людей, именно балансирование между двумя активными карьерами стало серьезным испытанием для их брака.

"Внешне они настаивают, что все в порядке, но те, кто проводит с ними время, видят напряжение. Длительные периоды работы и жизни по разные стороны света со временем размыли ту близость, которая была у них раньше", - говорится в сообщении.

Пара воспитывает троих детей - дочь Индию и близнецов Тристана и Сашу. В марте они вместе ездили в Японию, чтобы отпраздновать день рождения сыновей, но вскоре Гемсворт отправился в Великобританию на съемки нового "Тора", а Патаки осталась в Австралии.

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году, и долгое время считались одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса. Тем не менее в их отношениях наметился серьезный разлом.

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

О персоне: Кристофер Хемсворт

Кристофер Хемсворт - австралийский актёр, родившийся 11 августа 1983 года.

Получил широкое признание благодаря роли Тора в киновселенной Marvel (MCU).

Хемсворт начинал карьеру с австралийского сериала "Домой и в путь". Помимо Marvel, снялся в таких фильмах, как "Гонка", "Тайлер Рейк: Операция по спасению", "В сердце моря" и "Безумный Макс: Фуриоса" (2024).

Женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, у пары трое детей. Семья проживает в Байрон-Бей, Австралия.

В 2022 году в рамках документального сериала Limitless ("Предел возможностей") узнал о генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера, после чего стал уделять еще больше внимания здоровому образу жизни и долголетию.

